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ЦИК: международные наблюдатели могут не долететь до Беларуси

Лидия Ермошина Политика
Опубликовано

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина пока не знает, приедут ли международные наблюдатели на президентские выборы в Беларуси. Пока не решили стоит ли их вообще приглашать.

«Это политическое решение, будут ли приглашаться они в страну с учетом сложной эпидемиологической обстановки», — заявила Ермошина 8 мая на заседании ЦИК, трансляция которого велась онлайн, сообщает БелаПАН.

Если будет решено пригласить международных наблюдателей, то ЦИК в дальнейшем примет соответствующее постановление, сообщают Naviny.

«А уж приедут ли они — это зависит только от международных организаций и государств, — заявила Лидия Ермошина. — И от того, будет ли работать авиация просто-напросто, смогут ли они добраться в любую страну, в том числе и нашу».

Напомним, что Палата представителей приняла решение о проведении президентских выборов 9 августа.

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