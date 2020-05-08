Цена победы и память об инвалидах войны

В канун 25-летия Победы маршал Конев дал интервью для «Комсомольской правды» о цене победы в ВОВ, огласив секретные цифры о размере потерь нашей армии. Погибло и пропало без вести в ВОВ около 19 миллионов советских военнослужащих.

«…Ранено было 46 миллионов 250 тысяч. Из них вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501342. С кривыми шеями 157565. С разорванными животами 444046. С поврежденными позвоночниками 143241. С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих — 85942 человек».

За годы войны было расстреляно свыше 190 тысяч советских солдат и офицеров: за невыполнение приказа, за проявленные трусость в бою или дезертирство, за членовредительство. Никто не считал , сколько десятков, а может сотен тысяч наших воинов и гражданского населения погибло в фронтовой полосе в результате артобстрелов и бомбежки своими же войсками. Жертвами войны стали около 10 миллионов гражданского населения СССР.

По лесам, полям и оврагам страны остались истлевать без погребения кости более двух миллионов погибших воинов. В официальных документах они числились пропавшими без вести — недурная экономия для государственной казны, если вспомнить, сколько вдов и сирот остались без пособия.

По мнению прославленного маршала Конева «Наша, сталинская победа – это, прежде всего, всенародная беда. День скорби советского народа по великому множеству погибших. Это реки слез и море крови. Миллионы искалеченных. Миллионы осиротевших детей и беспомощных стариков. Это миллионы исковерканных судеб, не состоявшихся семей, не родившихся детей. Миллионы замученных в фашистских, а затем и в советских лагерях патриотов Отечества…Наши потомки должны знать правду, а не сладкую ложь об этой Победе! Об этой кровавой бойне! Чтобы в будущем не позволять прорываться к вершинам власти дьяволам в человеческом обличье, мастерам разжигать войны».

Маршал Конев в канун 25-летия Победы подавал Генсеку Брежневу докладную записку с горькими цифрами цены Победы, предлагал установить выплату пособий близким родственникам пропавших без вести воинов и улучшить условия жизни участникам и инвалидам войны, но его предложения были отклонены.

В послевоенные годы генсек Брежнев, только перед парадом Победы в 1945 году ставший генерал-майором, удостоился званий трижды Героя Советского Союза и Социалистического Труда, увенчал себя высшим полководческим Орденом Победы( после его смерти орден был изъят у родни); «написал» трилогию брошюр «Малая земля», «Возрождение» и «Целина» — за которые был удостоен Ленинской премии по литературе. При Брежневе ввели знаки участников ВОВ и ветеранов, льготы уцелевшим фронтовикам, регулярные военные парады и юбилейные награды, помпезные воинские мемориалы, массовое издание генеральских и маршальских мемуаров о войне.

До 1980-х годов с трибуны партийных съездов руководители СССР упоминали, что на темпах роста страны все еще сказываются «отдаленные последствия войны».

Перед войной в Витебской области проживало около 1,5 миллионов жителей. За время войны погибло свыше полумиллиона витебчан: одних только евреев в гетто на территории области было уничтожено 115 тысяч человек. Витебская область единственная из областей Беларуси не достигла и теперь уже — из-за низкой рождаемости — не достигнет довоенного количества населения. На территории нашей области в военные годы захоронено до миллиона погибших советских воинов и мирных граждан, не считая гитлеровцев. При освобождении некоторых районов области погибло наших воинов больше, чем количество ныне проживающих. До сих пор, из-за плохо налаженного учета воинских потерь и захоронения погибших, не менее 30% погибших воинов на территории области захоронены как неизвестные, а их родные получили о них извещения как о «пропавших без вести».

Инвалиды Отечественной войны

Писатель — фронтовик Виктор Астафьев считал, что преступно показывать войну героической и привлекательной:

«Надо не героическую войну показывать, а пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слёзы, иначе ничего от нашего брата не добьёшься».

Из 46 миллионов раненых на войне наших воинов не менее 10 миллионов стали инвалидами. В стране, пережившей тяжелейшую войну и лежащую в разрухе, объективно не было возможности должным образом позаботиться о людях, защищавших её, но волей судьбы, ставших инвалидами.

Работать эти люди, в подавляющем большинстве, не могли, пенсии получали низкие, семейные связи у многих ослабели, поэтому многие инвалиды войны занимались попрошайничеством.

Был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 г. „О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами“ по которому органами милиции было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. — 107 766 человек, в 1952 г. — 156 817 человек, в 1953 г. — 182 342 человека. Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляли 70%. Борьба с нищенством затруднялась тем, что многие нищенствующие отказывались от направления их в дома инвалидов, самовольно оставляли их и продолжали нищенствовать.

В этой связи руководству страны поступило предложение о «преобразовании домов инвалидов в дома закрытого типа с особым режимом» — откуда инвалиды уже не могли возвратиться на улицы городов и портить своим видом мирную жизнь.

Сразу после войны специнтернат для инвалидов открыли на острове Валаам в бывшем монастыре. Калек здесь держали в нечеловеческих условиях. Старые монастырские постройки были практически не пригодны для жилья. В некоторых зданиях отсутствовали крыши, а электричество сюда провели лишь через несколько лет. Сначала там не хватало даже фельдшеров и младшего медперсонала. Многие из фронтовиков умерли уже в первые месяцы пребывания на острове. В 1959 году там находилось 1500 инвалидов. Подобные заведения были открыты в Сибири и других частях СССР. Поговаривают, что такие «спецсанатории» были и в Беларуси.

После помещения в эти заведения( своеобразные резервации) фронтовиков лишали паспортов и всех прочих документов, в том числе и наградных. Питание там было скудным. Санитары вспоминали, что «пациентов» без конечностей, выносили во двор, чтобы те подышали свежим воздухом. Иногда их сажали в специальные корзины и с помощью веревок поднимали на деревья. Получались подобия гнёзд. Иногда инвалидов «забывали» снять и они умирали от переохлаждения, проведя ночь на морозном, свежем воздухе. Частыми были случаи самоубийства.

С конца 1950-х годов фронтовикам разрешили встречаться с близкими, но многие не хотели сообщать о себе, считая, что они лишь усложнят жизнь своей семье.

Умерших на Валааме хоронили на специальном кладбище. На могилах ставили неприметные деревянные памятники, которые со временем рассыпались. Всего, по разным данным, на этом погосте было похоронено до двух тысяч человек.

В 1984 году Валаамский интернат был ликвидирован, а оставшиеся его постояльцы были перевезены в село Видлица, Олонецкого района Карелии. Позднее этнографы нашли архив личных дел валаамских постояльцев. Правда, информация в этих документах очень скудная: ФИО, дата рождения, категория инвалидности и причина смерти. Куда исчезли личные документы этих людей, и самое главное, награды, сегодня никто уже не может ответить.

Память об инвалидах-фронтовиках во многом сохранилась благодаря энтузиастам-волонтерам, которые устраивались на работу в эти «спецсанатории».

Один из них, Геннадий Добров, во времена «хрущевской оттепели» смог побывать на Валааме. Фотографировать на «режимном объекте» было запрещено, поэтому санитар делал зарисовки. Его работы стали достоянием общественности лишь в середине 80-х годов ХХ века. В 1988 году был издан альбом его рисунков «Автографы войны». Для его создания художник посетил около 20 домов-интернатов для ветеранов в разных частях СССР. 7лет художник ездил по этим скорбным домам-интернатам, создавая портретную галерею инвалидов войны. После первых выставок его картин некоторые упрекали Доброва в антиэстетизме, натурализме, смаковании увечий. Он все это пережил, учась стойкости у героев своих картин.

Если бы мы чаще вспоминали действительную цену Победы и жертв войны, то, наверное, прекратили бы превращать юбилеи Победы в ВОВ в героически-романтическое шоу на потребу нашим вождям и идеологам.