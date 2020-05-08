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Двое новополочан заплатят большой штраф за нарушение режима самоизоляции

Закон
Опубликовано

В Новополоцке милиция зафиксировала три факта нарушения режима самоизоляции, рассказала официальный представитель Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович.

В отношении троих нарушителей режима самоизоляции начали административный процесс по статье 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Два случая уже рассмотрели в суде, где люди получили максимальный возможный штраф – 1 350 рублей.

Вместе с тем, большинство людей следуют действующим правилам, говорят в милиции. И, по их мнению, это вовсе не боязнь быть привлеченными к административной ответственности, пишет gorod214.by.

– Люди с пониманием относятся к такому мероприятию. Случается, человека на самоизоляции не застают дома, однако его находят по телефону. В большинстве случаев это просто короткие отлучки в ближайший магазин или аптеку. В такой ситуации с гражданином проводится беседа, в ходе которой напоминается о мерах, которые тот должен соблюдать, – рассказала Надежда Касперович.

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