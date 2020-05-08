Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов

Хирургический корпус Витебского областного клинического онкологического диспансера на следующей неделе вернут к профильной работе после лечения больных с COVID-19 и пневмониями, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, передает БелТА.

С 13 мая хирургический корпус областного онкодиспансера начнут дезинфицировать.

«Параллельно пациенты хирургического профиля будут ложиться в терапевтическое отделение и готовиться к операциям. С 18 мая корпус заработает по своему профилю», — сказал Михаил Вишневецкий. На следующей неделе также планируется готовить к профильному приему неврологический корпус областной больницы.

В начале этой недели, 4 и 5 мая, проводилась дезобработка Витебского областного клинического специализированного центра. Затем медработники учреждения получили два дня для отдыха. Специалисты центра одними из первых в городе включились в борьбу с эпидемией. С сегодняшнего дня они начали снова работать на прием пневмоний, но в стандартном коечном фонде, который был изначально. В увеличении коек сейчас нет необходимости.

«Если будет выявляться коронавирус у пациентов, то будем смотреть и, возможно, переводить их в инфекционную больницу», — отметил начальник Витебского облздрава.

Характеризуя эпидситуацию в области, Михаил Вишневецкий констатировал, что количество пневмоний снижается. На сегодня больше больных выписывают, чем их поступает в больницы.

«Средствами индивидуальной защиты медики в течение последних 3-4 недель обеспечены, есть запас на складах, острой нехватки нет. Централизованно два раза в неделю учреждения здравоохранения получают нужные средства», — добавил начальник главного управления по здравоохранению.

Отвечая на вопрос по поводу доплат категориям медиков, которые оказывают помощь пациентам с инфекциями и контактам первого уровня, начальник облздрава отметил, что возникающие вопросы с каждым отрабатывают планово-экономическая служба управления и медучреждений, главврачи.