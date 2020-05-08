Полоцк и Новополоцк лидируют среди городов Беларуси по росту цен на квартиры

В марте 2020 года больше всего подорожали квартиры в Полоцке, Могилеве и Солигорске. Об этом сообщает портал realt.by, который проанализировал рынок недвижимости Беларуси.

В первом квартале 2020 года квартиры подорожали в большинстве городов Беларуси. Из крупных городов положительная динамика была отмечена в Новополоцке, Полоцке, Солигорске, Борисове и Мозыре. Однако уже в марте ситуация резко поменялась — по сравнению с февралём на 15% сократился спрос, а цены начали снижаться.

Новым аутсайдером в рейтинге цен на жилье стала Орша, где в марте квартиры потеряли в цене 4,8% и цена за квадратный метр составила 418 долларов. За последний год жилье в городе подешевело на 5%. В результате город опустился на последнее место в стране в рейтинге дороговизны жилья, которое обычно занимали Мозырь или Бобруйск.

Покупки однокомнатных квартир преобладали только в Минске, Витебске и Пинске. В остальных городах чаще покупали двушки, а в Гродно однокомнатные квартиры приобретали даже реже, чем трехкомнатные.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы разбежка в среднем уровне цен на жилье в столице и регионах начнет сокращаться.