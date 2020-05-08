В Минтруда назвали сколько ветеранов ВОВ осталось в Беларуси и какую помощь они получили ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны в преддверии 9 Мая получили от государства специальные выплаты к празднику. Всего в Беларуси проживает 4,7 тыс ветеранов войны, а также 14,3 тыс граждан, которые признаны пострадавшими от последствий войны. Самым старшим из них 104 года, самым «молодым» — 87 лет (это партизаны и подпольщики), сообщает БелТА.

Сообщается, что Герои Советского Союза Иван Кустов и Василий Мичурин получили по 2,5 тыс. Участники и инвалиды войны, лица, участвовавшие в боях до 3 сентября 1945 года и лица, работавшие на разминировании после освобождения от оккупации в 1943-45 гг. в составе специальных формирований, получили по 1,7 тыс. рублей.

Остальные ветераны-тыловики, награжденные за труд или службу в тылу, работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонных и военных объектов, на прифронтовых участках дорог, работавшие в блокадном Ленинграде и награжденные медалью за его оборону или знаком жителя блокадного Ленинграда — по 900 рублей. Всем, кто пострадал от последствий войны, выплатили по 700 рублей.

Кроме того, всем названным категориям граждан полагается ежемесячная доплата к пенсии — от 31 до 309 рублей. Сама пенсия в среднем составляет 766 рублей у инвалидов войны, 694 рубля у участников войны. Также они получают доплаты по возрасту и надбавку на уход.

Кроме того, ветеранам оказывается адресная поддержка. 1 342 человек в апреле получили помощь по уборке в доме, заготовке дров, овощей и топлива, а также по обработке огородов. Около 300 ветеранов получили помощь на проведение ремонта, суммарно 43,4 тыс рублей.

Ветераны также имеют ряд льгот по лечению и освобождены от платы за социальное обслуживание на дому.