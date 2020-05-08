Минздрав рассказал, как материально стимулируются медики в Беларуси

Медики, работающие с коронавирусными пациентами, на этой неделе начали получать надбавки, предусмотренные Указом Президента № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». И, например, врач отделения анестезиологии и реанимации одной из минских больниц в своем Twitter уже разместила фото расчетного листка с суммой надбавки 2094,55 рубля: «Действительно, все честно!» В Минздраве прокомментировали нововведения.

Как рассказала Елена Крутова, заместитель начальника управления экономического анализа и развития здравоохранения, значительные надбавки будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности: врачам, средним медработникам и иным (санитаркам, сестрам‑хозяйкам, водителям, лифтерам) — всем тем, кто участвует в оказании медпомощи пациентам с инфекцией, пишет sb.by.

— Указ вступил в силу с 1 апреля, сейчас идет начисление заработной платы, и министерство вместе с управлениями здравоохранения, всеми подчиненными организациями проводит работу, чтобы все было сделано в срок и все работники получили деньги вовремя. Вопросов было немало. Мы разъясняем, что эти надбавки устанавливаются приказом руководителя. Чтобы определить их правомерность, потому что суммы очень большие, рекомендуем проводить заседания комиссий по оплате труда, привлекая руководителей структурных подразделений. Те, кто участвует не постояннно, а привлекается для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, получат не за весь месяц, а разово за ту смену, когда были задействованы.

На сайте Минздрава размещены ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. Например, сейчас многие отделения перепрофилированы в пульмонологические, куда поступают на лечение больные с пневмониями, и у части из них впоследствии подтверждается COVID‑19. Полагается ли тогда надбавка? Да, ведь она предназначена всем участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID‑19. Точно так же, если в ЦРБ пациент с пневмонией пролежал одни сутки и был переведен в областную больницу, а впоследствии у него был подтверждена коронавирусная инфекция, надбавка положена всем, кто с ним контактировал, — выездной бригаде скорой медицинской помощи, медработникам приемного и пульмонологического отделений, рентгенлаборанту — за рабочий день (рабочую смену), во время которого произошел контакт с зараженным.

Как на практике?

Дмитрий Шевцов, главврач 1‑й минской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей, рассказал:

— Хотя наш стационар не работает прицельно с коронавирусными пациентами, у нас нет пульмонологических, инфекционных отделений, среди тех, кто поступает к нам с гипертоническими кризами, проблемами с сердцем, обострениями эндокринологической патологии и так далее, периодически выявляются инфицированные COVID‑19. Когда мы тщательно обследуем поступившего, то обращаем внимание на подъем температуры, другие симптомы. Заподозрили коронавирус — пациента изолируют, у него берут мазки и продолжают лечить по основному заболеванию. Если получаем подтверждение наличия COVID‑19, переводим его в инфекционный стационар. На тех сотрудников — врачей, медсестер, санитарок, которые работали с этим пациентом от забора мазков до момента его перевода в другое отделение, и распространяется действие указа Президента. В расчет берется фактически отработанное время, как правило, у нас такой пациент находится 1 — 2 дня. Если для врача предусматривается надбавка в размере 1,5 тысячи рублей за месяц, то мы делим ее на 30 дней и получаем сумму за каждый день работы с такими пациентами, и итоговая сумма пропорциональна отработанным дням.

Какие доплаты предусмотрены?

Работникам здравоохранения, оказывающим медпомощь в амбулаторных условиях и в ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»: врачам‑специалистам — 1000 рублей; медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — 500 рублей; иным работникам здравоохранения — 300 рублей.

В организациях здравоохранения (структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях: врачам‑специалистам — 1500 рублей; медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — 1300 рублей; иным работникам здравоохранения — 900 рублей;

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации организаций здравоохранения, организациях (структурных подразделениях) скорой медицинской помощи организаций здравоохранения: врачам‑специалистам — 3000 рублей; медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — 2000 рублей; иным работникам здравоохранения — 1000 рублей.

В структурных подразделениях организаций здравоохранения, работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы: врачам‑специалистам — 4000 рублей; медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — 3000 рублей; иным работникам здравоохранения — 1500 рублей.