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Прекращен сбор средств для Глубокской районной больницы

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Сбор средств для Глубокской районной больницы прекращен. Об этом сообщается в группе «Молодёжь Глубоччины». Было собрано 34 086,52 рублей на нужны медицинского учреждения. Сбор средств был объявлен в первых числа апреля. Было заявлено, что нужно собрать не менее 54 840 белорусских рублей.

«Все вместе мы совершили нечто невероятное! Наш сбор для УЗ «Глубокская ЦРБ» объявляется закрытым!» – говорится в сообщении в сициальной сети.

Организаторы сбора средств благодарят всех доноров.

«Мы объединились вокруг доброго дела! Каждый из нас внес свою лепту! Не было маленькой помощи, каждый вклад был бесценен! Финансовая помощь, репост, содействие в поиске необходимого, приобретение СИЗов и прочего для борьбы с короновирусом, моральная поддержка волонтеров и медиков и много другое! Глубокский сбор стал уникальным по своему размаху среди районных городов! Мы успели закупить первые средства защиты для медиков ещё до появления положительных тестов с COVID-19 у глубочан. Мы по праву можем собой гордиться! Не пустыми словами и комментариями в социальных сетях, а делом каждый доказал, что в нас есть силы противостоять беде! Мы можем своими силами делать нашу жизнь лучше и безопаснее! Нас поддержали друзья из России, Литвы и Польши, а также из других регионов Беларуси, наши земляки и просто неравнодушные люди! Общая собранная сумма впечатляет — 34 086 52! Закуплены тысячи единиц средств индивидуальной защиты: шапочки, бахилы, нарукавники, комбинезоны, респираторы и многое другое.

На данный момент сумма остатка составляет 14 668.29 и поэтому мы просим вас продолжать следить за информацией о расходовании средств со всех счетов в нашей группе! На текущую ситуацию у медиков есть всё необходимое. Постепенно мы будем приобретать то, что закончилось. Отчеты будут публиковаться, пока не будет израсходована последняя копейка пожертвованных денег. Все средства пойдут исключительно на нужды Глубокской ЦРБ», – сообщается в группе.

В данный момент скорость распространения вируса зависит только от нашей организованности и выполнения рекомендаций врачей. Берегите себя и своих близких.

Напомним, что в Глубокском районе зарегистрировано 80 случаев коронавируса, рост в 1,5 раза за неделю. Однако в последние дня новых случаев не было зарегистрировано, пишет местная газета.

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