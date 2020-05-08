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Как ВГУ и ВГТУ проводят дни открытых дверей в условиях коронавируса

красивая девушка Витебск
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Витебский государственный технологический университет начинает встречи в виртуальном формате уже сегодня, 8 мая, с 15.00 до 16.00 на своем YouTube-канале. Прямые трансляции с представителями факультета и приемной комиссии будут организованы в форме стрима «Абитуриенту-2020», во время которого желающие смогут получить ответы на интересующие их вопросы.

Сначала выпускники школ смогут познакомиться с факультетом дизайна, его творческим и научным потенциалом, участием в международных выставках и конкурсах.

К слову, видеоролики о каждом из факультетов будут доступны накануне встречи в интернет-эфире, пишут «Витебские вести».

График проведения дистанционных дней открытых дверей ВГТУ:

  • Факультет дизайна – 8 мая.
  • Факультет информационных технологий и робототехники – 15 мая.
  • Факультет производственных технологий – 22 мая.
  • Факультет экономики и бизнес-управления – 29 мая.

Время проведения онлайн-встреч других факультетов будет уточняться и сообщаться на сайте университета.

Витебский государственный университет имени П. Машерова онлайн-встречи проведет 16 и 23 мая. Прямые трансляции – на канале ВГУ в YouTube в 12.00.

На связи с абитуриентами и их родителями будут руководство, деканы факультетов и преподаватели вуза. Они расскажут об университете, специальностях, которые он дает, и поделятся информацией о вступительной кампании нынешнего года.

Вопросы можно задать заранее в группе ВГУ в соцсети «ВКонтакте», прислать на электронную почту [email protected] или в прямом эфире на канале ВГУ в YouTube.

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