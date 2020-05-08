Витебские спасатели устроят масштабный праздник для ветеранов

Спасатели Витебского областного управления МЧС поздравят сегодня ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Терехова и Федора Коннова, которые после войны служили в подразделениях МЧС. Об этом сообщили в областном управлении МЧС, передает БелТА.

В праздничном мероприятии примет участие руководство МЧС области, знаменная группа управления, парадный расчет, специализированная техника. Чествование пройдет возле домов ветеранов по улице Правды в Витебске.