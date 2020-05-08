﻿﻿ Витебские спасатели устроят масштабный праздник для ветеранов | vkurier.by

Витебские спасатели устроят масштабный праздник для ветеранов

Анонсы
Опубликовано

Спасатели Витебского областного управления МЧС поздравят сегодня ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Терехова и Федора Коннова, которые после войны служили в подразделениях МЧС. Об этом сообщили в областном управлении МЧС, передает БелТА.

В праздничном мероприятии примет участие руководство МЧС области, знаменная группа управления, парадный расчет, специализированная техника. Чествование пройдет возле домов ветеранов по улице Правды в Витебске.

«Возле подъезда работник МЧС на баяне исполнит песни военных лет, начальник управления Сергей Мелешкин поздравит ветеранов с 75-летием Победы и вручит подарки. После этого во дворе дома начнется настоящий праздничный парад: проедет ретротехника МЧС, торжественным маршем пройдет парадный расчет спасателей. Завершится мероприятие запуском дневного салюта», — отметили спасатели.

Витебские десантники провели парад для 95-летнего ветерана

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»

Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»

Прекращен сбор средств для Глубокской районной больницы

В Витебске начали дезинфекцию больниц: «Часть пациентов выписали, часть перевели в другие медучреждения»

Двое новополочан заплатят большой штраф за нарушение режима самоизоляции

Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Бог дал еще пожить!». История 91-летнего священника, выжившего на ИВЛ

Звезды «Славянского базара» поддержали витебских медиков

Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Двое новополочан заплатят большой штраф за нарушение режима самоизоляции
В Новополоцке милиция зафиксировала три факта нарушения
022
Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов
Хирургический корпус Витебского областного клинического
054
В Витебске начали дезинфекцию больниц: «Часть пациентов выписали, часть перевели в другие медучреждения»
Минздрав утверждает, что Витебск плавно уходит с плато.
0136
Минздрав рассказал, как материально стимулируются медики в Беларуси
Медики, работающие с коронавирусными пациентами, на
0109
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)