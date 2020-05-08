Ведутся поиски 40-летней жительницы Орши

Милиция Орши ведет розыск 40-летней жительницы города Евменовой Олеси Владимировны.

7 мая 2020 года она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не известно. Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству, является инвалидом II-группы.

Приметы: рост около 160 см; полного телосложения; волосы тёмные стриженые, глаза серые.

Была одета: толстовка желтого цвета с рисунком, лосины черного цвета, майка розового цвета, сланцы резиновые розового цвета.

Если Вам известно местонахождение разыскиваемой, просьба сообщить в Оршанское РУВД по телефонам: 8 (029) 766-60-42, 8 (029) 210-88-49, 102.