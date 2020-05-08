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Крупные штрафы получат участники похода в Березинский заповедник

Закон
Опубликовано

Крупные штрафы придется заплатить участникам нелегального похода на охраняемую территорию Березинского биосферного заповедника, сообщили в природоохранном учреждении, пишет БелТА. Организатор похода заплатит штраф в размере 2160 рублей.

За посещение заповедной зоны без специального разрешения (ст.15.9 КоАП) руководство Березинского биосферного заповедника привлекло организатора группы к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 базовых величин (1 БВ — Br27). За неповиновение законным распоряжениям должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст.23.4 КоАП) суд Центрального района г.Минска наложил на мужчину штраф в размере 3 БВ.

«Имеется информация о других нарушениях со стороны организатора, по этим фактам расследование продолжается. Все остальные участники группы привлечены к административным взысканиям в виде штрафов от 3 до 10 БВ по ст.15.9 и 23.4 КоАП», — отметили в заповеднике.

Нелегальную группу туристов в составе шести человек, в том числе с несовершеннолетним ребенком, сотрудники отдела охраны животного мира, водоемов и охотничьего хозяйства Березинского заповедника задержали 14 марта.

Учитывая присутствие ребенка и отказ нарушителей сотрудничать в документальном оформлении происшествия, были вызваны сотрудники Борисовского РОВД. Организатором был минчанин 1992 года рождения, набиравший группы через интернет и бравший с участников денежные средства за участие в незаконных походах.

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