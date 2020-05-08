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Беларусь пытается срочно получить кредит 90 млн евро от Всемирного банка, ведутся переговоры и с другими финансовыми организациями

Всемирный банк Финансы
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Беларусь рассчитывает на получение кредита в объеме 90 млн евро от Всемирного банка для борьбы с COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает БелТА. На каких условиях может быть получен кредит не уточняется.

Следует отметить, что условия получения международных кредитов зависят от надежности заёмщика с точки зрения международных финансовых институтов, от последовательности в проведении экономических реформ.

На обслуживание кредита придется тратить немалые деньги, которые нужно будет где-то взять. Экономика, очевидно, расти не будет. Значит, будут новые кредиты, а следом и новые траты на их обслуживание. В отсутствии грамотных экономических реформ эта спираль закрутится и может привести к негативным последствиям для экономики. Уже сейчас казна не пополняется в нужном объеме, что приведет к дефициту бюджета.

Белорусское правительств делает резкие шаги по поиску кредитов, что подтверждает что ресурсы на исходе. Золотовалютные резервы будут сохраняться, как инструмент сохранения власти. А кредиты будут направлены на «тушение пожаров».

До выборов правительство не станет включать печатный станок. Однако что будет после выборов, не известно. В условиях экономического спада, на фоне всеобщего кризиса и отсутствия реформ, государству не удастся обеспечивать необходимый уровень социально-экономического развития. Сохраняется вероятность того, что в карман к населению опять залезут. Накопления граждан представляют интерес для государства. До них легче дотянуться и за них не надо платить проценты, как международным финансовым организациям.

«Первый проект со Всемирным банком по здравоохранению на 90 млн евро в высокой степени готовности. Мы уже закончили все наши внутренние процедуры, банк тоже в основном все это дело завершил. Думаю, в ближайшие дни может быть объявлено о вступлении проекта в силу«, — сообщил Дмитрий Крутой.

По его словам заместителя премьер-министра, международным финансовым институтам уже представлены документы, которые они требовали.

«Сейчас идут консультации на уровне технических экспертов, мы ждем от них финальных решений. Эта работа продолжается практически в ежедневном режиме и с МВФ в том числе», — добавил первый вице-премьер.

Как сообщалось, Беларусь пытается получить кредиты сразу во всех международных финансовых организациях, готовых разговаривать с правительством:

  • Всемирный банк,
  • МВФ,
  • Банк развития Китая,
  • Европейский инвестиционный банк,
  • правительства отдельных стран.

Целью получения кредитов называется «восстановление после пандемии коронавируса».

В целом страна рассчитывает на $2-2,5 млрд от внешних кредиторов на преодоление последствий COVID-19.

Напомним, что ранее Беларусь ожидала получить помощь от Евросоюза. Однако Еврокомиссия передумала давать Беларуси 60 млн евро. Позже Брюссель увязал выделение 60 млн евро помощи Беларуси с выполнением рекомендаций ВОЗ.

Зато Украина получила от Евросоюза 1,2 млрд евро.

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Всемирный банк Дмитрий Крутой коронавирус
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