В Гомеле прошли жесткие задержания сторонников блогера Тихановского

7 мая в Гомеле ОМОН задержал несколько десятков участников акции в поддержку блогера Сергея Тихановского, задержанного ранее в Могилеве. В акции приняло участие около 100 человек.

Напомним, что сергей Тихановский был задержан по решению суда об административном аресте. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. На сайте агентства БелТА было опубликована информация об этом, но позже страница была удалена с сайта. Информация сохранилась в базе данных Google, а также не нескольких сайтах.

«6 мая Сергей Тихановский был задержан сотрудниками милиции при участии ОМОНа. Он помещен в изолятор временного содержания города Гомеля», — проинформировала Ольга Чемоданова.

По какому делу задержали блогера Ольга Чемоданова не уточнила.

«Основанием для его задержания явилось постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Сотрудники милиции исключительно в рамках своих полномочий выполнили данное постановление», — сообщила Ольга Чемоданова.

5 мая была предпринята неудачная попытка задержать и водителя Тихановского, однако собравшиеся люди защитили его от милиции.