﻿﻿ В Орше в 2021 году планируют начать строительство новой поликлиники | vkurier.by

В Орше в 2021 году планируют начать строительство новой поликлиники

Строительство
Опубликовано

В Орше планируется в ближайшее время начать строительство новой поликлиники. Об этом рассказал вчера председатель райисполкома Игорь Исаченко перед открытием лечебного корпуса Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево», передает корреспондент БелТА. Поликлинику построят в новом микрорайоне Заднепровье в 2021 году.

По словам Игоря Исаченко, в программу развития Оршанского района включено 18 подпрограмм, касающихся различных сфер, в том числе здравоохранения. Уже проведена реконструкция реабилитационного центра в Барани, приобретено девять машин для скорой помощи, открыли 40-квартирный дом для медработников.

«Среди важных объектов, которых ждут жители района, поликлиника в новом микрорайоне Заднепровье. В этом году выделено Br500 тыс. для разработки проектно-сметной документации. В 2021-м приступим к возведению», — отметил Игорь Исаченко.

Он добавил, что в нынешнем году намерены капитально отремонтировать ФАП в деревне Мошково, ввести в эксплуатацию прачечную Оршанской городской больницы №1 имени Н.А. Семашко. В 2020 году также начнут разработку документации по строительству пищеблока в Ореховской участковой больнице.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Бог дал еще пожить!». История 91-летнего священника, выжившего на ИВЛ

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа

Звезды «Славянского базара» поддержали витебских медиков

Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

В Гомеле прошли жесткие задержания сторонников блогера Тихановского

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Витебск Витебская область Заднепровье Игорь Исаченко Орша новости
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
беларусбанк
Беларусбанк перестал выдавать кредиты на покупку жилья на вторичном рынке
С 1 мая Беларусбанк приостанавливает выдачу кредитов
0818
Как строится дорога в Билево и когда откроют подземный переход на проспекте Строителей – фото
0136
Полоцкий мост Витебск
Возле ремонтируемого моста в Полоцке начнут строить кольцевую развязку
0148
Трамвайные пути на Полоцком путепроводе в Витебске планируют смонтировать к июлю
0120
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)