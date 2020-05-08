Информацию о сделках купли-продажи недвижимости получить стало проще

Информация о количестве сделок купли-продажи недвижимости стала доступна без подключения к реестру цен, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Для информирования пользователей о числе совершенных сделок купли-продажи без подключения к реестру цен на главной странице ресурса https://pr.nca.by имеется быстрый поиск и статистика сделок.

В новой версии добавлен поиск по адресу, в том числе полному адресу, включая сельский совет, район, область. Также доступны различные сортировки.