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«Бог дал еще пожить!». История 91-летнего священника, выжившего на ИВЛ

Коронавирус
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«Найдите в своем интернете „Отец Василий — Божий Василек“ и паслухайце, як я спяваю», — через мгновенье на том конце провода 91-летний отец Василий Лесько затягивает песню. Он только вчера выписался из больницы, еще слаб, но счастлив, что дома. Позади — 24 дня в больнице, коронавирус, ИВЛ и реанимация.

«Бог дал еще пожить!». История 91-летнего священника, выжившего на ИВЛ
Отец Василий Лесько провел в больнице почти месяц, сейчас он мечтает об отдыхе. Фото: Альфред Микус

— Не мог уже переносить эту больницу, хотел приехать домой, отдохнуть и остаться живым на свете. Калi ўлез у хату, здаецца, у рай божы ўлез. Перекрестился, поклонился, лампадки горят, иконы висят, добра стала, — говорит отец Василий Лесько.

Только вчера вечером священник вернулся в родное Полесье после долгого отсутствия. Последнее время он жил в Свято-Елисаветинском монастыре и был госпитализирован с COVID-19 в больницу. Сейчас монастырь закрыт до середины мая, более чем 60 монахиням выставлен такой же диагноз, как отцу Василию, — коронавирус.

Уже не раз врачи говорили: COVID-19 опасен для людей пожилого возраста, особенно если у них есть хронические заболевания. Буквально год назад отец Василий Лесько попал в больницу с воспалением легких, а еще не так давно ему заменили кардиостимулятор. Но батюшка в свой 91 год смог со всем справиться и победить коронавирус, пишет TUT.by.

«Хоць мне 91, а мiльён песен знаю на памяць»

— Цi я бачыў гэты вiрус? Цi я яго сустракаў? — то ли в шутку, то ли всерьез говорит отец Василий Лесько. — Мне еще тяжело говорить, вставать, добра, што дамой прывезлi ў Столiнскi раён.

В апреле с диагнозом «коронавирус» священник попал в больницу в Боровлянах, где провел 24 дня, из них семь — в реанимации и на аппарате ИВЛ.

— Я говорил своим дочкам, чтобы дней пять не шли ко мне жить. Поставили бы еду во дворе, постучали бы в окно — я бы и вышел. А они все равно пришли, — рассказывает отец Василий, на том конце провода слышен голос дочки Нины.

Позже она расскажет нам: переночевав всего одну ночь дома, батюшка почувствовал себя легче. Сейчас ему нужен покой и уход близких.

— В прошлом году у меня было воспаление, лежал в больнице, а потом еще целый год кашлял. Этот бронхит зрабiўся ўжо собственным (хроническим). Отвезли меня в больницу недалеко от монастыря, ну а там попал в реанимацию. Сказали, пневмония, — рассказывает отец Василий Лесько и вспоминает, что температура выше 37,5 не поднималась.

В больнице он был «самы стары», шутит, что ни на улице, ни в магазине уже не встретишь тех, кому за 90.

— Хоць мне 91, а мiльён песен знаю на памяць. Зараз няма голоса, але раней хораша пеў, людзi з усяго света пiшуць мне падзякi, бо чулi, як спяваў у царкве. Найдите в своем интернете «Отец Василий — Божий Василек» и паслухайце, як я спяваю, — подсказывает отец Василий заметку про него на сайте Свято-Елисаветинского монастыря.

Говорит, такого телефона, «как у всех людей», андроида с выходом в интернет, у него нет. Да и зачем? Он и теперь может запеть любую песню и через мгновенье затягивает песню про Марию Магдалину.

— Дай Бог еще пожить! — говорит на прощание отец Василий.

Пока он лежал в больнице, музыкант и этнограф Сергей Долгушев решил сделать подарок: на платформе MolaMola запустил сбор на издание уникальных записей отца Василия. Если вы хотите поддержать эту идею, переходите сюда.

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