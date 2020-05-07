﻿﻿ Обновлена статистика по COVID-19 в Браславском районе | vkurier.by

Обновлена статистика по COVID-19 в Браславском районе

Витебская область
Опубликовано

Как сообщили в районном штабе по борьбе с COVID-19, в Браславском районе выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 мая в Браславском районе всего зарегистрировано 11 случаев инфицирования, то есть за последнюю неделю добавилось 4 новых случая. Четверо браславчан уже выздоровели, пишет «Браславская звезда». Пациентов в тяжелом состоянии по-прежнему нет.

Всего по Беларуси зафиксировано 20 168 случаев заражения коронавируом. На сегодняшний день поправились 5067 пациентов, 116 человек умерли.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Бог дал еще пожить!». История 91-летнего священника, выжившего на ИВЛ

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

В Новополоцке все-таки проведут массовую акцию в День Победы, соберут всех руководителей в одном месте

Звезды «Славянского базара» поддержали витебских медиков

В Лепеле под видом нового iPhonе продали коробку с манкой за 2300 рублей

Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Витебляне проголосовали за отмену массовых мероприятий 9 мая

Жителя Витебской области будут судить за угон микроавтобуса — видео

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Браславчанин выплатит немалый штраф за клевету в адрес сотрудника милиции

Витебчанка после COVID-19 рассказала почему стала донором

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
«Бог дал еще пожить!». История 91-летнего священника, выжившего на ИВЛ
«Найдите в своем интернете „Отец Василий — Божий Василек“
0145
«Надеюсь, мой шаг поможет спасти чью-то жизнь». Витебчанка после COVID-19 рассказала почему стала донором
Очень надеюсь, что мой шаг поможет облегчить чье-то
0332
Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе
Главный государственный санитарный врач Оршанского
0479
В Новополоцке все-таки проведут массовую акцию в День Победы, соберут всех руководителей в одном месте
В афише на сайте Новополоцкого горисполкома на 9 мая
02.7k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)