Обновлена статистика по COVID-19 в Браславском районе

Как сообщили в районном штабе по борьбе с COVID-19, в Браславском районе выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 мая в Браславском районе всего зарегистрировано 11 случаев инфицирования, то есть за последнюю неделю добавилось 4 новых случая. Четверо браславчан уже выздоровели, пишет «Браславская звезда». Пациентов в тяжелом состоянии по-прежнему нет.

Всего по Беларуси зафиксировано 20 168 случаев заражения коронавируом. На сегодняшний день поправились 5067 пациентов, 116 человек умерли.