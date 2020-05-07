Саакашвили стал главой Исполнительного комитета реформ Украины

Владимир Зеленский официально назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сообщает офис президента Украины. Соответствующий указ был подписан сегодня президентом Украины.
«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – сказал Зеленский.
Исполнительный комитет реформ Украины – консультационный орган, который разрабатывает предложения по проведению реформ и осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.
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