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Саакашвили стал главой Исполнительного комитета реформ Украины

Политика
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Владимир Зеленский официально назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сообщает офис президента Украины. Соответствующий указ был подписан сегодня президентом Украины.

«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – сказал Зеленский.

Исполнительный комитет реформ Украины – консультационный орган, который разрабатывает предложения по проведению реформ и осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.

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