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В Витебской области за 9 лет установлены имена более 30 тыс погибших красноармейцев

Витебская область
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В Витебской области с 2011 года установлено более 30 тыс фамилий красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и похороненных на территории региона, сообщила директор Витебского областного музея Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева Ирина Шишкова, передает БелТА.

Речь идет о тех бойцах Красной Армии, фамилии которых ранее не числились в списках паспортов воинских захоронений. Это стало возможным благодаря системной исследовательской работе по составлению данных о павших на территории области воинах, о погибших, а также без вести пропавших уроженцах Витебской области, призванных военкоматами региона, об участниках партизанского движения и подполья. В этот процесс вовлечены гор- и райисполкомы, сотрудники музеев и библиотек, военкоматов, общественные объединения, поисковые отряды и волонтеры.

За период с 2011 по 2019 год составлена подробная картотека в электронной базе «Книга памяти. Витебская область» на 200 тыс. погибших воинов с указанием о каждом из них полных сведений, полученных из архивных документов и «Книг памяти». В результате поисковой работы за этот период более 41 тыс. фамилий красноармейцев дополнительно увековечено на мемориальных плитах воинских захоронений на территории области.

На базе музея М.Шмырева создан областной центр по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны. Основная цель его деятельности — создание автоматизированного банка данных «Книга памяти граждан, погибших при защите Отечества» и размещение информации из него в открытых источниках. В перспективе предполагается на основе сведений из районных и городских «Книг памяти» Витебской области создать единую электронную базу данных, которая будет содержать информацию обо всех погибших на территории области в годы Великой Отечественной войны. Это даст возможность любому человеку найти своих предков, места их захоронения, узнать, как сложилась их судьба.

«Ежедневно в исполкомы, военкоматы, музеи и советы ветеранов поступает много запросов от организаций и семей погибших. Своих дедов и прадедов ищут уже внуки павших солдат. Они хотят побывать на могиле своего родственника и убедиться, что его подвиг не забыт. Поэтому поисковая работа, деятельность по увековечению памяти защитников Отечества становится все более значимой в патриотическом воспитании граждан», — убеждена Ирина Шишкова.

По данным на начало 2020 года, на территории Витебской области находится 1482 воинских захоронения. В них покоятся 412 107 человек, при этом известны фамилии 205 748 павших. Только в 2019 году поставлено на учет 34 новых воинских захоронения, на мемориальных плитах дополнительно увековечены фамилии 6 тыс. погибших воинов.

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