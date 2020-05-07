«Надеюсь, мой шаг поможет спасти чью-то жизнь». Витебчанка после COVID-19 рассказала почему стала донором

Очень надеюсь, что мой шаг поможет облегчить чье-то состояние или спасти жизнь. Таким мнением поделилась с журналистами витебчанка, которая после того, как переболела COVID-19, стала донором плазмы, пишет БелТА.

Ее болезнь протекала в легкой форме и кроме признаков простуды и исчезнувшего через неделю обоняния какими-то другими серьезными симптомами не отличалась. После полного выздоровления женщина решила стать донором плазмы, которая сейчас используется для помощи тяжело больным пациентам.

«Ранее я никогда не сдавала кровь, даже не задумывалась об этом. Решение стало глубоко личным, осознанным. Каждый к нему должен прийти сам, — считает собеседница. — Но если мой шаг даст кому-то шанс на выздоровление или поможет облегчить болезнь, я буду очень рада».

Приняв для себя решение стать донором, больше всего витебчанка волновалась, вдруг обнаружатся какие-нибудь противопоказания. Как известно, отбор ведется очень тщательно. После дополнительных анализов непосредственно в день забора плазмы проводится дополнительное обследование.

«В самой процедуре ничего страшного не было. Весь медперсонал относился ко мне очень внимательно и заботливо. Во время забора плазмы много раз спрашивали, все ли в порядке, как я себя чувствую. Очень признательна всем за такое отношение», — отмечает собеседница. Теплые слова благодарности она адресовала также всем врачам и персоналу Витебской инфекционной больницы, где проходила лечение. Процедура прошла нормально, самочувствие у женщины хорошее. Она не исключает, что через определенный срок вновь ее повторит. «Если кто-то еще думает и в моих силах повлиять на принятие решения, то я говорю: да, это нужно сделать», — подчеркивает витебчанка.

По ее словам, болезнь заставила переосмыслить многое, в том числе и то, над чем ранее не приходилось задумываться: личное общение, важность донорства.