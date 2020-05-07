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ВОЗ: правительства, решившие перенести парады, поставили здоровье людей на первое место

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Во время пандемии нужно находить альтернативные способы празднования Дня Победы, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место», — заявил он 7 мая в ходе онлайн-брифинга.

Он призвал не подвергать риску человеческие жизни и найти альтернативное решение в связи вместо традиционного празднования Дня Победы.

«Впереди у нас очень важный день — День Победы, 9 Мая, — сказал Ханс Клюге. — Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни».

Ханс Клюге отметил, что 43 страны в европейском регионе ввели локальные ограничительные меры или полный карантин для борьбы с распространением COVID-19. Проведение массовых мероприятий сейчас может спровоцировать новую волну заболеваемости, сообщают Naviny.

Представитель ВОЗ также заявил: «Ситуация в восточной части региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю».

4 мая президент Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Напомним, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад. Некоторые отказались сразу, причем, в жесткой форме. Почему российские депутаты и сенаторы не могут приехать в качестве официальных представителей Госдумы и Совета Федерации в Минск объяснил заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.

Президент России принял решение о переносе парада.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, чрезвычайно высоки», — пояснил такое решение президент России Владимир Путин.

Россия и Китай передумали направлять личный состав на парад на День Победы в Минске.

Перенести парад требуют белорусы, которые ставят подписи в пользу такого решения.

В Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Умерло 116 пациентов (+4).

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