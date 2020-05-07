ВОЗ: правительства, решившие перенести парады, поставили здоровье людей на первое место

Во время пандемии нужно находить альтернативные способы празднования Дня Победы, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место», — заявил он 7 мая в ходе онлайн-брифинга.

Он призвал не подвергать риску человеческие жизни и найти альтернативное решение в связи вместо традиционного празднования Дня Победы.

«Впереди у нас очень важный день — День Победы, 9 Мая, — сказал Ханс Клюге. — Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни».

Ханс Клюге отметил, что 43 страны в европейском регионе ввели локальные ограничительные меры или полный карантин для борьбы с распространением COVID-19. Проведение массовых мероприятий сейчас может спровоцировать новую волну заболеваемости, сообщают Naviny.

Представитель ВОЗ также заявил: «Ситуация в восточной части региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю».

4 мая президент Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Напомним, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад. Некоторые отказались сразу, причем, в жесткой форме. Почему российские депутаты и сенаторы не могут приехать в качестве официальных представителей Госдумы и Совета Федерации в Минск объяснил заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.

Президент России принял решение о переносе парада.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, чрезвычайно высоки», — пояснил такое решение президент России Владимир Путин.

Россия и Китай передумали направлять личный состав на парад на День Победы в Минске.

Перенести парад требуют белорусы, которые ставят подписи в пользу такого решения.

В Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Умерло 116 пациентов (+4).