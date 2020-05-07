﻿﻿ Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе | vkurier.by

Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе

Главное
Опубликовано

Главный государственный санитарный врач Оршанского район Сергей Белый сообщил, что 65% заболевших составили контакты первого и второго уровней. Об этом сообщается в интервью медицинского чиновника, которое опубликовано в «Аршанскай газеце».

Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе
Сергей Белый

Напомним, что когда последний раз чиновник озвучивал цифры, в Оршанском районе было 82 случая коронавирусной инфекции (данные на 24 апреля).

12 дней не было информации о количестве зарегистрированных случаев коронавируса в районе и сейчас ее нет. Кто-то считает, что население не должно знать данные. И у этого человека есть фамилия.

На сайте Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии, которым руководит Сергей Белый, 24 апреля перестали сообщать о количестве заболевших COVID-19 в Оршанском районе. Там есть свежая публикация про «все тайны шашлыка», зато тайну о количестве случаев коронавируса в ЦГЭ от нас надежно хранят.

Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе

В интервью районной газете Белый сообщает, что в Оршанском районе происходит «прогнозируемое увеличение числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19».

— Сразу же обозначу, что с начала мая увеличение выявленных случаев коронавируса не носит вспышечный характер и имеет общую тенденцию к снижению за весь период наблюдения. Несмотря на значительное количество обследуемых людей, в первую неделю мая ежедневный прирост заболевших значительно снизился. Например, 4 мая было зарегистрировано 2 новых случая коронавирусной инфекции, а 5 мая – 5. Как уже было сказано выше, отмечается прогнозируемый прирост заболевших, но и отмечается увеличение числа выздоровевших. Так, по состоянию на 6 мая выздоровели 29 человек, — заявил главный санитарный врач.

По словам Сергея Белого, в Оршанском районе на самоизоляции находятся более 280 человек, относящихся к контактам первого уровня.

В отсутствие официальной информации к количестве заболевших COVID-19 и пневмониями в Оршанском районе, обратимся к другим источникам.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал свои данные о количестве заболеваний. Канал сообщил что в районе несколько сотен пациентов, в том числе 20 медработников.

Следует отметить, что мы не можем утверждать, что анонимный источник владеет полными и объективными данными.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

В Новополоцке все-таки проведут массовую акцию в День Победы, соберут всех руководителей в одном месте

Звезды «Славянского базара» поддержали витебских медиков

В Лепеле под видом нового iPhonе продали коробку с манкой за 2300 рублей

ВОЗ: правительства, решившие перенести парады, поставили здоровье людей на первое место

Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Витебляне проголосовали за отмену массовых мероприятий 9 мая

Жителя Витебской области будут судить за угон микроавтобуса — видео

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Браславчанин выплатит немалый штраф за клевету в адрес сотрудника милиции

Витебчанка после COVID-19 рассказала почему стала донором

Витебская область коронавирус Орша новости
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
«Надеюсь, мой шаг поможет спасти чью-то жизнь». Витебчанка после COVID-19 рассказала почему стала донором
Очень надеюсь, что мой шаг поможет облегчить чье-то
0206
ВОЗ: правительства, решившие перенести парады, поставили здоровье людей на первое место
Во время пандемии нужно находить альтернативные способы
0289
В Новополоцке все-таки проведут массовую акцию в День Победы, соберут всех руководителей в одном месте
В афише на сайте Новополоцкого горисполкома на 9 мая
01.7k.
Как от коронавируса в Витебске спасли целую семью
В Витебске от коронавируса спасли целую семью.
0989
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)