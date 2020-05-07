Главный санитарный врач Оршанского района дал большое интервью, но не назвал количество случаев COVID-19 в районе

Главный государственный санитарный врач Оршанского район Сергей Белый сообщил, что 65% заболевших составили контакты первого и второго уровней. Об этом сообщается в интервью медицинского чиновника, которое опубликовано в «Аршанскай газеце».

Напомним, что когда последний раз чиновник озвучивал цифры, в Оршанском районе было 82 случая коронавирусной инфекции (данные на 24 апреля).

12 дней не было информации о количестве зарегистрированных случаев коронавируса в районе и сейчас ее нет. Кто-то считает, что население не должно знать данные. И у этого человека есть фамилия.

На сайте Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии, которым руководит Сергей Белый, 24 апреля перестали сообщать о количестве заболевших COVID-19 в Оршанском районе. Там есть свежая публикация про «все тайны шашлыка», зато тайну о количестве случаев коронавируса в ЦГЭ от нас надежно хранят.

В интервью районной газете Белый сообщает, что в Оршанском районе происходит «прогнозируемое увеличение числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19».

— Сразу же обозначу, что с начала мая увеличение выявленных случаев коронавируса не носит вспышечный характер и имеет общую тенденцию к снижению за весь период наблюдения. Несмотря на значительное количество обследуемых людей, в первую неделю мая ежедневный прирост заболевших значительно снизился. Например, 4 мая было зарегистрировано 2 новых случая коронавирусной инфекции, а 5 мая – 5. Как уже было сказано выше, отмечается прогнозируемый прирост заболевших, но и отмечается увеличение числа выздоровевших. Так, по состоянию на 6 мая выздоровели 29 человек, — заявил главный санитарный врач.

По словам Сергея Белого, в Оршанском районе на самоизоляции находятся более 280 человек, относящихся к контактам первого уровня.

В отсутствие официальной информации к количестве заболевших COVID-19 и пневмониями в Оршанском районе, обратимся к другим источникам.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал свои данные о количестве заболеваний. Канал сообщил что в районе несколько сотен пациентов, в том числе 20 медработников.

Следует отметить, что мы не можем утверждать, что анонимный источник владеет полными и объективными данными.