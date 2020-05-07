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В Новополоцке все-таки проведут массовую акцию в День Победы, соберут всех руководителей в одном месте

Витебская область
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В афише на сайте Новополоцкого горисполкома на 9 мая значится только одно событие: тематический online-концерт «Судьбы, сложенные в треугольник» на сайте городского Центра культуры. Ну это для простого народа.

У представителей власти и руководителей государственных предприятий своя программа. Как сообщает gorod214.by, в Новополоцке 9 мая состоится акция в честь Дня Победы. Участие в ней является обязательным для руководителей. Горисполком направил руководителям организаций информацию о необходимости «провести возложение исключительно живых цветов к закрепленным памятникам и захоронениям». К 10 часам утра все участники соберутся у мемориального комплекса «Звезда» на церемонию возложения цветов с участием руководства города и почетных гостей.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией просим участников акции принять достаточные профилактические и санитарные меры, иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальное дистанцирование», – говорится в документе.

Отметим, что участвовать в торжестве будут только руководители или их заместители по идеологической работе.

В Новополоцке все-таки проведут массовую акцию в День Победы, соберут всех руководителей в одном месте
Фото gorod214.by

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