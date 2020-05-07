Витебские следователи совершили пробег к 75-летию Победы

В УСК по Витебской области есть замечательная традиция – ежегодно накануне Дня Победы организовывать велопробеги, марафоны или иные спортивные мероприятия, маршрут которых пролегает по местам воинской славы. В этом году с учетом эпидемиологической обстановки сотрудники управления были вынуждены ограничить массовые мероприятия, но нарушать многолетнюю традицию не стали. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В минувшие выходные следователи Витебского городского отдела Следственного комитета Виктор Борисевич и Иван Царенко пробежали от здания управления до мемориального комплекса «Три штыка», заранее продумав маршрут в виде числа «75». Прибыв на конечную точку, следователи возложили цветы к памятнику и почтили павших в войне минутой молчания.