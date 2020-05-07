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Витебские следователи совершили пробег к 75-летию Победы

Витебск
Опубликовано

В УСК по Витебской области есть замечательная традиция – ежегодно накануне Дня Победы организовывать велопробеги, марафоны или иные спортивные мероприятия, маршрут которых пролегает по местам воинской славы. В этом году с учетом эпидемиологической обстановки сотрудники управления были вынуждены ограничить массовые мероприятия, но нарушать многолетнюю традицию не стали. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Витебские следователи совершили пробег к 75-летию Победы
Фото: СК

В минувшие выходные следователи Витебского городского отдела Следственного комитета Виктор Борисевич и Иван Царенко пробежали от здания управления до мемориального комплекса «Три штыка», заранее продумав маршрут в виде числа «75». Прибыв на конечную точку, следователи возложили цветы к памятнику и почтили павших в войне минутой молчания.

Витебские следователи совершили пробег к 75-летию Победы
Фото: УСК по Витебской области

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