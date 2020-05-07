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Как от коронавируса в Витебске спасли целую семью

Витебск
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В Витебске от коронавируса спасли целую семью. В семье Кульгавых заразились COVID-19 муж, жена и двое взрослых сыновей (в возрасте 24 и 27 лет). Они почти одновременно попали в инфекционную больницу. Там же оказались с пневмониями шесть их родственников — братья Валентины Кульгавой и члены их семей. В реанимацию попал её 95-летний отец. К нему в Сенненский район они не ездили больше месяца, поэтому, предположительно, источник заражения был другой. В целях недопущения заражения не встречались и с другими родственниками, пишет sb.by.

Петр Кульгавый работает водителем в частной строительной фирме. На двое суток он ездил в командировку в Докшицкий район. Видимо, как раз в те времена, когда там зафиксировали вспышку заболеваний пневмонией и заражения коронавирусом. Когда Кульгавый вернулся, у него вскоре поднялась температура, вначале до 37,5, а потом и до 39. Неожиданно возникла сильная усталость, стало ломить все тело. Оказалось, что у него двусторонняя пневмония, его забрали в больницу. Вскоре плохо себя почувствовала и его жена. Её также госпитализировали.

«Лежу в инфекционной больнице с двусторонним воспалением и думаю об одном — кто хоронить будет? Дома-же никого», — рассказывает Валентина Кульгавая.

Петр Кульгавый сначала находился в железнодорожной больнице, а когда подтвердился диагноз COVID-19, его завезли в инфекционную больницу. Там же была и жена. Сыновья сначала были на карантине в санатории. После сына Сергея с подтвержденным коронавирусом привезли в бокс к отцу. Позже госпитализировали и Илью.

Кульгавые благодарны медикам за то, что они спасли их семью. Они впечатлены профессионализмом медиков, которые боролись за их жизни.

А вот отец Валентины Кульговой умер — возраст и состояние здоровья не позволили ему победить тяжелую пневмонию. Похороны прошли в то время, когда семья Кульгавых была в инфекционной больнице.

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