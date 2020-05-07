В Витебске ищут пропавшего две недели назад мужчину

Правоохранители продолжают разыскивать пропавшего две недели назад Руслана Новского. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

20 апреля 43-летний витебчанин ушёл из дома и не вернулся. Рост мужчины 170-175 см, телосложение среднее, глаза серые, нос с горбинкой, волосы вьются, имеется залысина.

У пропавшего есть два шрама – на шее и на спине. Был одет в светлую джинсовку с мехом, светло-синие потёртые джинсы, серые кроссовки и джинсовую кепку. Мужчина может передвигаться на велосипеде.

Если вам известно что-либо о местонахождении Руслана, позвоните по телефонам 8 (0212) 37-61-25, 8 (0212) 37-61-02 или 102.