﻿﻿ В Городокском районе 48 случаев заражения коронавирусом | vkurier.by

В Городокском районе 48 случаев заражения коронавирусом

Городок Коронавирус
Опубликовано

В Городокский регионе на 6 мая зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом  сообщает Городокский райисполком.

Районный штаб по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, сообщил, что в настоящее время выздоровело 6 человек.

В районе решено проводить дополнительные мероприятия по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.
Сообщается, что принят ряд противоэпидемических мер:
  • проводится информационно-разъяснительная работа;
  • созданы и обеспечены условия соблюдения правил личной гигиены работниками организаций, учреждений и ведомств района;
  • отменены массовые мероприятия;
  • не проводятся выставки, презентации и ярмарки в закрытых помещениях;
  • запрещено посещение социальных учреждений для пожилых людей посторонними лицами;
  • перенесены плановые обследования специализированными организациями жилищно-коммунальной сферы;
  • проводятся дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, гостиницах, общежитиях, банях, подъездах жилых домов;
  • приняты противоэпидемические меры в торговой сети и объектах общественного питания, гостиницах, кемпингах, а также на религиозных объектах;
  • ограничена работа дискотек и развлекательных заведений;
  • обеспечен системный контроль за соблюдением самоизоляции в домашних условиях подлежащих лиц.

Горисполком призывает городокчан и жители района, в целях профилактики стремительного распространения вирусных инфекций на территории района и за его пределами, максимально соблюдать правила личной гигиены и уровень социального дистанцирования.

Напомним, на сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 20 168 пациентов с COVID-19.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

В Беларуси 20168 заболели COVID-19

В Лепеле под видом нового iPhonе продали коробку с манкой за 2300 рублей

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Владимир Мартов: «При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек»

Витебляне проголосовали за отмену массовых мероприятий 9 мая

Жителя Витебской области будут судить за угон микроавтобуса — видео

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Браславчанин выплатит немалый штраф за клевету в адрес сотрудника милиции

COVID-19 Витебская область Городок коронавирус
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Как от коронавируса в Витебске спасли целую семью
В Витебске от коронавируса спасли целую семью.
0586
В Беларуси 20168 заболели COVID-19
В Беларуси на 7 мая зарегистрировано 20168 случаев COVID-19.
0820
В Поставском районе зарегистрировано 102 случая заражения COVID-19
По состоянию на 7 мая количество выявленных случаев
0243
Алексей Кручинин
«Покинуть страну до полуночи». Журналиста «Первого канала» выдворили из Беларуси
Лишенного аккредитации на работу в Беларуси журналиста «
0348
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)