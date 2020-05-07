В Городокском районе 48 случаев заражения коронавирусом

В Городокский регионе на 6 мая зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Городокский райисполком.
Районный штаб по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, сообщил, что в настоящее время выздоровело 6 человек.
- проводится информационно-разъяснительная работа;
- созданы и обеспечены условия соблюдения правил личной гигиены работниками организаций, учреждений и ведомств района;
- отменены массовые мероприятия;
- не проводятся выставки, презентации и ярмарки в закрытых помещениях;
- запрещено посещение социальных учреждений для пожилых людей посторонними лицами;
- перенесены плановые обследования специализированными организациями жилищно-коммунальной сферы;
- проводятся дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, гостиницах, общежитиях, банях, подъездах жилых домов;
- приняты противоэпидемические меры в торговой сети и объектах общественного питания, гостиницах, кемпингах, а также на религиозных объектах;
- ограничена работа дискотек и развлекательных заведений;
- обеспечен системный контроль за соблюдением самоизоляции в домашних условиях подлежащих лиц.
Горисполком призывает городокчан и жители района, в целях профилактики стремительного распространения вирусных инфекций на территории района и за его пределами, максимально соблюдать правила личной гигиены и уровень социального дистанцирования.
Напомним, на сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 20 168 пациентов с COVID-19.