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Браславчанин выплатит немалый штраф за клевету в адрес сотрудника милиции

Криминал
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В Браславском районе за клевету оштрафовали мужчину на 270 рублей. Об этом сообщил начальник управления по Витебской области ГУСБ МВД Дмитрий Ловенецкий.

В минувшем году житель Браслава в своем обращении в территориальное управление ГУСБ решил «вывести на чистую воду» сотрудника местного РОВД. Мужчина приводил «доводы» о превышении лейтенантом милиции своих служебных полномочий и фальсификации в отношении него административных материалов по факту реализации спиртосодержащей жидкости. По утверждению браславчанина, правоохранитель целенаправленно преследовал его, поскольку он отказал стражу порядка в предоставлении без оплаты услуг агроусадьбы и бани, на что якобы неоднократно ему намекал милиционер.

— Заявитель, желая причинить милиционеру неприятности по службе, умышленно пытается опорочить его. При этом мотивом такого поведения является обычная месть за служебную деятельность сотрудника, направленную на выявление и пресечение противоправного поведения самого заявителя, — отметил начальник управления по Витебской области ГУСБ МВД Дмитрий Ловенецкий.

Проверка не подтвердила факты, указанные в заявлении браславчанина.

— Нами была проведена тщательная проверка. Сведения, изложенные в обращении, своего объективного подтверждения не нашли. Напротив, были получены достоверные данные о том, что они являются заведомо ложными и житель Браслава умышленно оклеветал сотрудника, — пояснил Дмитрий Ловенецкий.

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Браславчанин выплатит немалый штраф за клевету в адрес сотрудника милиции

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