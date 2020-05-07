В Беларуси 20168 заболели COVID-19

В Беларуси на 7 мая зарегистрировано 20168 случаев COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Всего проведено 229 тыс 466 тестов на COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 19255 человек с COVID-19. Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения составил 913.