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В Беларуси 20168 заболели COVID-19

Коронавирус
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В Беларуси на 7 мая зарегистрировано 20168 случаев COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Всего проведено 229 тыс 466 тестов на COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 19255 человек с COVID-19. Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения составил 913.

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