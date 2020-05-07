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В Поставском районе зарегистрировано 102 случая заражения COVID-19

Витебская область
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По состоянию на 7 мая количество выявленных случаев COVID-19 в Поставском районе перевалило за сотню и достигло 102.

На Поставщине было сделано 800 тестов. За все время вылечились 14 человек.

369 человек в Поставском районе находятся под наблюдением, они являются контактами первого и второго уровня, сообщает газета «Пастаўскі край». При этом Поставская центральная районная больница имеет 197 койко-мест для лечения пациентов.

105 мест в больнице перепрофилировано на инфекционный профиль, из них 12 — места в реанимации. Из них на данный момент занято 80, это без малого 80% коечного фонда.

По состоянию на 29 апреля в Поставском районе было известно о 67 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом произошел рост в 1,5 раза всего за неделю.

Государственное издание перешло к «шоковому информированию» населения.

Вот что, по мнению редакции, должны знать жители:

«Это заболевание развивается быстро и агрессивно, чаще и быстрее приводит к повреждению легких. Более того, патологический процесс часто охватывает всю ткань легких, а не их отдельные части. Группа риска — люди старше 40 лет. Развитие тяжелой формы COVID-19 также очень опасно. В этом случае может возникнуть острая дыхательная недостаточность, что приведет к острому респираторному дистресс-синдрому — нарушению доставки кислорода к другим органам. Результат: массивная дисфункция сердца, почек и мозга».

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