В Лепеле под видом нового iPhonе продали коробку с манкой за 2300 рублей

В начале апреля в милицию обратился житель Минска, который сообщил , что неизвестные злоумышленники под видом продажи мобильного телефона на территории города Лепеля выманили у него 2300 рублей. Разбираться в этой криминальной истории стали сотрудники уголовного розыска местного РОВД и УВД Витебского облисполкома.

Выяснилось, что двое жителей Минска 1995 и 1996 года рождения откликнулись на объявление в интернете от мужчины, желавшего купить «iPhone 11 Pro Max». Созвонившись, они предложили дорогой гаджет по цене ниже рыночных предложений. Узнав, что покупатель является минчанином, предложили приехать за телефоном в Лепель.

Уловка злоумышленников сработала: сам мужчина ехать оказался, но договорился с другом из Новополоцка, который по его просьбе приехал в указанный город, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки, наличии на ней всяких фирменных наклеек, передал переведенную ему на карту сумму денег и отправил покупку с водителем маршрутки в Минск. Глубокое разочарование постигло минчанина сразу после вскрытия неповрежденной упаковки. Вместо телефона там лежал полимерный пакет, набитый манкой.

Правоохранителям удалось установить злоумышленников. Они задержаны. Есть основание полагать, что подобную схему мужчины проворачивают уже не в первый раз. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

УВД Витебского облисполкома призывает всех пострадавших от подобной мошеннической схемы этих молодых людей обратиться в милицию.