8 мая бесплатную юридическую консультацию организуют в ОПИ Первомайского района Витебска

8 мая 2020 года с 11.00 до 13.00 в отделе принудительного исполнения Первомайского района г.Витебска будет проведена акция по бесплатному юридическому консультированию граждан начальником отдела принудительного исполнения Первомайского района г.Витебска Маковским Евгением Владимировичем.

Консультирование будет организовано в дистанционном режиме посредством «прямой телефонной линии»по телефону 60-06-61.

В этот день гражданам будет предоставлена бесплатная юридическая консультация по вопросам деятельности территориальных органов принудительного исполнения включающие вопросы принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции органов принудительного исполнения, пишут «Витьбичи».