﻿﻿ 8 мая бесплатную юридическую консультацию организуют в ОПИ Первомайского района Витебска | vkurier.by

8 мая бесплатную юридическую консультацию организуют в ОПИ Первомайского района Витебска

Закон
Опубликовано

8 мая 2020 года с 11.00 до 13.00 в отделе принудительного исполнения Первомайского района г.Витебска будет проведена акция по бесплатному юридическому консультированию граждан начальником отдела принудительного исполнения Первомайского района г.Витебска Маковским Евгением Владимировичем.

Консультирование будет организовано в дистанционном режиме посредством «прямой телефонной линии»по телефону 60-06-61.

В этот день гражданам будет предоставлена бесплатная юридическая консультация по вопросам деятельности территориальных органов принудительного исполнения включающие вопросы принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции органов принудительного исполнения, пишут «Витьбичи».

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

В Лепеле под видом нового iPhonе продали коробку с манкой за 2300 рублей

«Покинуть страну до полуночи». Журналиста «Первого канала» выдворили из Беларуси

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Владимир Мартов: «При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек»

Витебляне проголосовали за отмену массовых мероприятий 9 мая

Жителя Витебской области будут судить за угон микроавтобуса — видео

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

В мае нотариусы Витебской области будут проводить бесплатные консультации

бесплатная консультация Витебск юрист
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Алексей Кручинин
«Покинуть страну до полуночи». Журналиста «Первого канала» выдворили из Беларуси
Лишенного аккредитации на работу в Беларуси журналиста «
0202
В мае нотариусы Витебской области будут проводить бесплатные консультации
В мае нотариусы Витебщины будут консультировать бесплатно.
0121
Партию крупного рогатого скота пытались вывезти без ветеринарных сертификатов
Правоохранители Витебской таможни во взаимодействии
0230
В Беларуси изменились нормы беспошлинного ввоза товаров
В Беларуси с 1 мая вступил в силу указ №146 от 24 апреля
0347
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)