﻿﻿ «Покинуть страну до полуночи». Журналиста «Первого канала» выдворили из Беларуси | vkurier.by

«Покинуть страну до полуночи». Журналиста «Первого канала» выдворили из Беларуси

Алексей Кручинин Закон
Опубликовано

Лишенного аккредитации на работу в Беларуси журналиста «Первого канала» Алексея Кручинина выслали из страны. Сейчас он уже находится на территории России. Об этом Кручинин рассказал TUT.by.

— Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял, — рассказал Кручинин.

Журналист уточнил, что пометок в паспорт о запрете на въезд в Беларусь ему не делали и въехать в республику он может в любой момент, пишет TUT.by.

МИД Беларуси лишил аккредитации журналиста российского «Первого канала»

— Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал, — говорит Кручинин.

Помимо журналиста аккредитации лишили и оператора канала, работавшего с Кручининым. Он гражданин Беларуси.

Напомним, 6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина. Его аккредитационная карточка аннулирована со вчерашнего дня. То есть он не может работать в Беларуси журналистом.

Причину лишения аккредитации в МИД не называют. Но, возможно, это связано с рядом репортажей, выпущенных Кручининым за последние месяцы, в которых он рассказывает о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве зараженных коронавирусом и летальных случаев в Столбцах.

Свое недовольство информационным освещением эпидемиологической ситуации высказывал Александр Лукашенко.

Руководство «Первого канала» заявило, что действия белорусских властей безосновательны.

Российский «Первый канал» извинился за фейк о смерти от коронавируса в Беларуси

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

В Лепеле под видом нового iPhonе продали коробку с манкой за 2300 рублей

«Покинуть страну до полуночи». Журналиста «Первого канала» выдворили из Беларуси

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Владимир Мартов: «При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек»

Витебляне проголосовали за отмену массовых мероприятий 9 мая

Жителя Витебской области будут судить за угон микроавтобуса — видео

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

В мае нотариусы Витебской области будут проводить бесплатные консультации

Алексей Кручинин беларусь коронавирус первый канал
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Поставском районе зарегистрировано 102 случая заражения COVID-19
По состоянию на 7 мая количество выявленных случаев
053
8 мая бесплатную юридическую консультацию организуют в ОПИ Первомайского района Витебска
8 мая 2020 года с 11.00 до 13.00 в отделе принудительного
072
Больница в Витебске снова закупает мешки для трупов — еще 100
Витебская областная клиническая больница во второй
0145
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
На площадку строительства Белорусской атомной электростанции
0124
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)