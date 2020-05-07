Больница в Витебске снова закупает мешки для трупов — еще 100

Витебская областная клиническая больница во второй раз проводит закупку герметичных пластиковых пакетов для упаковки трупов. Если в апреле медучреждению требовалось 50 таких мешков — и сотрудники больницы говорили, что «это — годовая потребность», — то сейчас нужно еще 100 пакетов. Объявление о закупке размещено на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга, пишет TUT.by.



Закупку объявили 4 мая. Областной больнице нужно 100 штук патологоанатомических пакетов ориентировочной стоимостью 1,4 тысячи рублей. Поставить их должны до 11 мая. Оплата — за бюджетные средства.

В отделе материально-технического снабжения больницы журналистам белорусского портала сообщили, что мешки им еще не поставили:

— Закупка пока идет. Нам было такое распоряжение: купить эти мешки. Зачем — не знаем. Нам скажут купить веники — мы покупаем веники. Скажут купить патологоанатомические пакеты — мы покупаем их.

Напомним, в начале апреля областная клиническая больница объявила о закупке 50 таких же пакетов.

В областной больнице тогда пояснили, что патологоанатомические мешки из полиэтилена медучреждению требовались и раньше и этот заказ никак не был связан с пандемией коронавируса.

— Это рядовая закупка, — сообщила тогда начальник отдела материально-технического снабжения областной клинической больницы Юлия Кострова. — Все больницы в среднем в таком количестве и закупают эти мешки. И наша — тоже. Закупка делается в связи с обычным пополнением складских запасов. 50 штук — это годовая потребность. Мы — учреждение здравоохранения, у нас лежат люди с острыми заболеваниями. К сожалению, некоторые пациенты умирают.

По данным «Народных новостей Витебска», в апреле мешки для упаковки трупов купили еще 4 медучреждения в регионе: 50 штук — Витебская городская центральная клиническая больница, 20 — областной онкодиспансер, по 10 — больницы в Лиозно и Новолукомле.

