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На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо

Беларусь
Опубликовано

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

«На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

В соответствии с техническим регламентом специалисты Белорусской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.

Как сообщалось, партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован на май 2020 году, второго — в 2021-м.

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