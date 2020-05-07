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В мае нотариусы Витебской области будут проводить бесплатные консультации

Благотворительность
Опубликовано

В мае нотариусы Витебщины будут консультировать бесплатно.

Старт благотворительной акции будет дан 8 мая. В этот день нотариат проведет традиционную республиканскую акцию по бесплатному консультированию, посвященную годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщают «Витебские вести».

– Вопрос специалисту можно задать, обратившись в нотариальную контору или бюро лично, по телефону или с помощью мессенджеров. О форме, в которой будет предоставлена консультация, можно договориться заранее, позвонив, – сообщила председатель Витебской областной нотариальной палаты Татьяна Маскина.

С 11 мая и до конца месяца нотариусы продолжат бесплатно консультировать граждан, но в удаленном формате. Такая консультация является предварительной, полная может быть дана только после оценки нотариусом всех необходимых документов и обстоятельств.

Ознакомиться с графиками консультаций, узнать контактные телефоны, адреса нотариальных контор и бюро, а также записаться на прием онлайн можно на сайте.

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В мае нотариусы Витебской области будут проводить бесплатные консультации

нотариус нотариусы Татьяна Маскина
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