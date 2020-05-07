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Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли до $7,9 млрд

золото Власть
Опубликовано

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая, по предварительным данным, составили $7 882,9 млн (в эквиваленте), сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка, пишет БелТА.

За апрель золотовалютные резервы выросли на $96,2 млн (на 1,2%) после снижения в марте на $1 018,4 млн (на 11,6%).

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в апреле стала покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Увеличению резервов также способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

В апреле правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $317 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

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