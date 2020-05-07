Блогер Сергей Тихановский объявил, что идёт в президенты. Он задержан

Сегодня в сети появилось видео с заявлением Сергея Тихановского, автора YouTube-канала «Страна для жизни».

«Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты», — говорится в видео.

Тихановский высказался по поводу фальсификации выборов и «беспредела» чиновников, с которым столкнулся.

Напомним, что вчера Сергея Тихановского задержали под Могилевом. Блогер общался с милицией в прямом эфире на своем канале. Тихановского остановили сотрудники ГАИ и ОМОН. Предположительно, произошло жесткое задержание. Позже стало известно, что что блогера тайно вывезли в Гомель. Его сторонники провели серию акций по всей стране.