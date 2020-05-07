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Блогер Сергей Тихановский объявил, что идёт в президенты. Он задержан

Сергей Тихановский Беларусь
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Сегодня в сети появилось видео с заявлением Сергея Тихановского, автора YouTube-канала «Страна для жизни».

«Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты», — говорится в видео.

Тихановский высказался по поводу фальсификации выборов и «беспредела» чиновников, с которым столкнулся.

Напомним, что вчера Сергея Тихановского задержали под Могилевом. Блогер общался с милицией в прямом эфире на своем канале. Тихановского остановили сотрудники ГАИ и ОМОН. Предположительно, произошло жесткое задержание. Позже стало известно, что что блогера тайно вывезли в Гомель. Его сторонники провели серию акций по всей стране.

В прошлое воскресенье, 3 мая, Сергей Тихановский провел в Витебске необычную акцию. На нее собралось около 50 человек. Собравшиеся мирно кормили голубей, общались. Участники акции прошли от площади Победы к торговому центру «Марко Сити», а затем — к зданию Витебского горисполкома и театра «Лялька», где загадывали желание у скульптурной композиции, посвященной старику Хоттабычу. Акция прошлоа мирно. Общественный порядок не был нарушен, задержаний не было.

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