Витебляне проголосовали за отмену массовых мероприятий 9 мая

Без парада и шествий планируют отпраздновать 9 мая в Витебске в нынешнем году. Что думают жителей города, поддерживают ли они подобную инициативу властей?

В Интернете и на улице: Интернет

Руководство Витебской области решило отменить массовые мероприятия 9 мая, ограничившись возложением цветов к «знаковым мемориалам области», показом концертов на больших экранах в центре города, работой парков аттракционов и праздничным салютом. Sputnik поинтересовался у жителей города, считают ли они данную инициативу правильной? Причем, опросы проходили не только на улицах города, но и в социальной сети «Вконтакте», совместно с одним из самых крупных и популярных городских пабликов.

Следует отметить, что мнения горожан и во время онлайн-голосования, и время опросов на улице совпали: большинство за отмену массовых мероприятий 9 мая.

Из 2181 пользователя, принявшего участие в интернет-опросе, 949 проголосовали за отмену любых массовых мероприятий и почти 650 человек отметили вариант ответа «не пойдут, поскольку боятся заразиться». Около 400 опрошенных заявили, что вообще не посещают парады.

«Никто бы из предков не захотел, чтобы в их честь и память могли заболеть и умереть люди. Вспомнить можно и дома душевно и с любовью. Да и вообще… память – это не день, это всегда периодически и постоянно»,* – написала в комментариях к опросу пользователь Наталья.

Девушку поддержали и остальные пользователи: некоторые заявили, что в этот день сходят на могилу к воевавшему деду, чем и почтят его память. Другие объяснили, что будут смотреть парад по телевизору и на улицу не выйдут.

Стоит отметить, что 41 пользователь из проголосовавших заявили о готовности идти на парад, если бы он состоялся, а девять человек готовы идти туда вместе с семьёй.

На улице

Для полноты картины корреспондент вышел на улицы Витебска и задал горожанам два вопроса: поддерживают ли они инициативу облисполкома об отмене массовых мероприятий 9 мая в этом году? И пойдут ли они отдыхать в парки аттракционов на День Победы?

«Вы что, совсем с ума сошли, какие парки?! Будем дома сидеть!» – эмоционально отреагировала одна жительниц Витебска.

С нею согласились двое прохожих, которые подчеркнули, что в пандемию не пойдут ни на какие массовые мероприятия, а на парад они, тем более, не пошли бы.

«Правильно сделали, что отменили парад, пока от него следовало бы воздержаться», – поделилась мнением о сложившейся ситуации витеблянка Ирина.

Жители Витебска всерьез обеспокоены эпидемиологической ситуацией в городе.

«Я дальше двора стараюсь вообще не выходить, а то, что отменили, правильно, поскольку в первую очередь на подобных мероприятиях опасности подвергаются старики», – отметил житель города Сергей.

Из всех, кого удалось опросить на корреспонденту на улицах Витебска, за проведение парада высказался лишь один горожанин.

«Я считаю, что парад провести нужно, поскольку это память. Паники по поводу коронавируса у меня нет: я в свое время работал в зоне и там меня укусил заключенный, больной ВИЧ, и ничего, не заразился, может, поэтому и не боюсь», – объяснил свою позицию Юрий.

Проведенные опросы – как в интернете, так и на улицах – показали: большинство горожан поддержало руководство области и считает, что проводить массовые мероприятия пока преждевременно.