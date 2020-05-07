﻿﻿ Полочанка переписала на мать чужую фирму без ведома владельца | vkurier.by

Полочанка переписала на мать чужую фирму без ведома владельца

Витебская область
Опубликовано

Прокуратура Полоцкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней полочанки, которой были инкриминированы присвоение имущества и уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Как установлено, в 2011 году предприниматель из Российской Федерации учредил на территории Полоцка частное торговое унитарное предприятие по реализации напольных покрытий с их бесплатной укладкой и назначил на должность директора местную жительницу К.

С ростом клиентской базы и доходов фирмы предприниматель фактически перестал контролировать работу директора. При таких обстоятельствах К. решила безвозмездно противоправно завладеть 2 объектами недвижимости и 2 автомобилями предприятия, стоимость которых на тот момент превышала 1 млрд. неденоминированных рублей и образовывала 84 787 базовых величин.

Для этого обвиняемая путем обмана подделала документы, необходимые для государственной перерегистрации ЧТУП в иную организационно-правовую форму, после чего направила их в компетентный орган – Полоцкий районный исполнительный комитет.

В итоге вместо ЧТУП появилось общество с ограниченной ответственностью, в котором номинальным собственником почти 100% имущества стала мать К. Далее последовали незаконные сделки с иным имуществом и уклонение от уплаты налогов.

Согласно представленным государственным обвинителем доказательствам суд Полоцкого района и г.Полоцка признал К. виновной в присвоении имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере по ч.4 ст.211 и уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В качестве наказания суд назначил К. 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет, сообщили в прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.

Интернет-мошенники лишили сбережений жительницу Орши

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

Блогер Сергей Тихановский объявил, что идёт в президенты. Он задержан

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Реаниматолог из Витебска Владимир Мартов: «При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек»

В Могилевской области задержали блогера Сергея Тихановского

В Витебске прошел обкатку новый бесконтактный троллейбус. По какому маршруту его пустят?

Витебск Витебская область Полоцк
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях
В Витебске появилась возможность дать передышку медикам
0193
Яблоневые сады в Поставском районе выкупил бизнесмен из Франции
В Поставском районе яблоневые сады общей площадью 27
0115
КГК выявил нарушения в работе лесхозов Витебской области
Проведенные за последние два года проверки пяти лесхозов
0132
В Витебске объявлен тендер на вывешивание и снятие флагов за 19 тысяч
В Витебске объявили тендер на вывешивание и снятие
0426
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)