Полочанка переписала на мать чужую фирму без ведома владельца

Прокуратура Полоцкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней полочанки, которой были инкриминированы присвоение имущества и уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Как установлено, в 2011 году предприниматель из Российской Федерации учредил на территории Полоцка частное торговое унитарное предприятие по реализации напольных покрытий с их бесплатной укладкой и назначил на должность директора местную жительницу К.

С ростом клиентской базы и доходов фирмы предприниматель фактически перестал контролировать работу директора. При таких обстоятельствах К. решила безвозмездно противоправно завладеть 2 объектами недвижимости и 2 автомобилями предприятия, стоимость которых на тот момент превышала 1 млрд. неденоминированных рублей и образовывала 84 787 базовых величин.

Для этого обвиняемая путем обмана подделала документы, необходимые для государственной перерегистрации ЧТУП в иную организационно-правовую форму, после чего направила их в компетентный орган – Полоцкий районный исполнительный комитет.

В итоге вместо ЧТУП появилось общество с ограниченной ответственностью, в котором номинальным собственником почти 100% имущества стала мать К. Далее последовали незаконные сделки с иным имуществом и уклонение от уплаты налогов.

Согласно представленным государственным обвинителем доказательствам суд Полоцкого района и г.Полоцка признал К. виновной в присвоении имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере по ч.4 ст.211 и уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В качестве наказания суд назначил К. 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет, сообщили в прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.

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