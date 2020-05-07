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Сегодня «Белпочта» начнет выплату пенсий и пособий в Витебской области

Пенсия, деньги, зарплаты деньги
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«Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, информирует сайт предприятия. В Витебской области выплаты начнутся сегодня, 7 мая.

В отделениях почтовой связи Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей выплаты будут производиться с 6 мая, в Гомельской, Брестской и Гродненской областях — с 7 мая, в Бресте — с 8 мая.

В День Победы будут функционировать только дежурные отделения почты.

О режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154, который в понедельник — пятницу работает с 9.00 до 20.00, в выходные — с 9.00 до 17.00.

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беларусь Витебск Витебская область
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