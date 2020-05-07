Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

В Витебске появилась возможность дать передышку медикам и провести промежуточную дезинфекцию больниц: нагрузка на стационары в связи с COVID‑19 и пневмониями уменьшается. Некоторые учреждения здравоохранения решено возвратить к их основному профилю. По сравнению со статистикой двух‑трехнедельной давности примерно на 30 процентов меньше нагрузка в Докшицах. Не становится больше пациентов в Лиозно, Поставах, Миорах, во многом схожая ситуация в Бешенковичах.

Первыми были освобождены корпуса Витебского областного клинического специализированного центра (бывшей железнодорожной больницы). Большую часть пациентов выписали, других направили в иные учреждения здравоохранения. Сегодня здесь заканчивается масштабная дезинфекция. Несколько дней помещения будут пустовать.Начальник главного управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий пояснил:

— Так как врачи этой больницы одними из первых включились в борьбу с пневмониями, наработали определенный опыт, мы планируем и в дальнейшем задействовать их в лечении этого заболевания. Специализированный центр после дезинфекции и временной передышки продолжит госпитализацию больных с пневмониями. Тем более что такой же промежуточной дезобработке подлежат и другие клиники города. Поочередно все они возьмут небольшой тайм‑аут. А вот первым к своей специализации вернется хирургический корпус областного онкологического диспансера — на будущей неделе он начнет принимать онкобольных, врачи смогут исполнять свои привычные обязанности. Второй планируем вывести из перечня задействованных в лечении бактериальных и вирусных пневмоний областную клиническую больницу. Оба эти медучреждения особенно важны для жителей Витебщины, ведь здесь сконцентрированы главные силы необходимых населению узкопрофильных специалистов.

Обнадеживает и ситуация в регионах, которые ранее попали в списки наиболее сложных. Существенная нагрузка легла, в частности, на медиков Бешенковичского и Докшицкого районов, но специалисты с ней справляются.

Главный врач Бешенковичской ЦРБ Светлана Рощина заявляет, что встретить во всеоружии всплеск заболеваемости местным врачам помогла вовремя разработанная стратегия борьбы с COVID‑19. Еще при первых отмеченных в стране случаях заражения в районной больнице были перепрофилированы отделения под прием больных с пневмониями. Причем для вирусных пациентов выделили отдельное помещение — потоки были разделены. Врачи заранее прошли обучение правильному использованию средств индивидуальной защиты, особенностям диагностики и лечения нового заболевания. Наиболее тяжелых больных отправляли в областные учреждения, пишет sb.by.

С честью выдерживают испытания и докшицкие медики. С первыми случаями COVID‑19 они столкнулись в начале апреля. Были тревожные дни, когда в стационар поступало около десятка человек. Главный врач Докшицкой ЦРБ Сергей Кубор рассказывает:

— По сравнению с пережитым пиком заболеваемости сейчас у нас затишье. В день госпитализируем не более 1 — 2 человек с пневмонией. Все четыре имеющихся аппарата ИВЛ и 6 кислородных концентраторов свободны. В очаге работают терапевты и педиатр, хотя стоит отметить, что детей с подтвержденным COVID‑19 у нас не было и нет. Все специалисты молодцы, за что их и благодарят уже несколько десятков вылеченных пациентов. Надеемся на то, что самый сложный период мы уже прошли.

На это же надеются и его коллеги из других районов области. Статистика нынче в пользу медиков.

КСТАТИ

Пациентам, переболевшим пневмонией, предлагают пройти полноценную реабилитацию. Функции здравницы для тех, кто перенес воспаление легких, вызванное коронавирусной инфекцией, взяло на себя реабилитационное подразделение Витебского областного клинического кардиологического центра, расположенное на базе санатория «Железнодорожник». При необходимости будут задействованы и другие учреждения области.