Кремль обеспокоен тем, что у Беларуси и России разные тактики в борьбе с COVID-19

Беларусь и Россия используют разные тактики в борьбе с COVID-19, надеюсь это не приведет к взрывному росту количества инфицированных. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что у Беларуси и России разные подходы в борьбе с COVID-19 и это вызывает обеспокоенность.
«Мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разные методики, на которые ориентируются Россия и Беларусь в конечном итоге не приведут к какому-то взрывному росту количества инфицированных», — выразил надежду Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.