Кремль обеспокоен тем, что у Беларуси и России разные тактики в борьбе с COVID-19

Беларусь и Россия используют разные тактики в борьбе с COVID-19, надеюсь это не приведет к взрывному росту количества инфицированных. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у Беларуси и России разные подходы в борьбе с COVID-19 и это вызывает обеспокоенность.