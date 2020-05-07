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Кремль обеспокоен тем, что у Беларуси и России разные тактики в борьбе с COVID-19

Здоровье
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Беларусь и Россия используют разные тактики в борьбе с COVID-19, надеюсь это не приведет к взрывному росту количества инфицированных. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у Беларуси и России разные подходы в борьбе с COVID-19 и это вызывает обеспокоенность.

«Мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разные методики, на которые ориентируются Россия и Беларусь в конечном итоге не приведут к какому-то взрывному росту количества инфицированных», — выразил надежду Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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