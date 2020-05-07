Акции в поддержку блогера Тихановского прошли в трех городах. В Минске задерживали 14 человек

В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая прошли акции в поддержку гомельского блогера Сергея Тихановского — автора популярного канала «Страна для жизни». Вчера его задержали в Могилевской области.



В итоге акции в на Немиге Минске было задержано более 10 человек. С места событий прямую трансляцию в YouTube вел Дмитрий Козлов (Серый Кот).

Участники акции требовали освободить Тихановского, на акции был и. о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, пишет Радыё «Свабода».

Пддержать Сергея Тихановского вышли и возле торгового центра Mile на Долгиновском тракте в Минске. Милиция предупредила их об ответственности за участие в несанкционированной акции.



В итоге сотрудники ОМОНа и милиции в штатском задержали 14 человек, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Вясна». Как говорится в сообщении, собравшиеся намеревались сформировать колонну для автопробега на МКАД.



Жена одного из задержанных рассказала, что участников акции доставили в Центральное РУВД Минска. На всех были составлены протоколы по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (Участие в несанкционированных массовых мероприятиях) и ст. 23.4 (Неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Задержанных отвезли в следственный изолятор, а около 23.30 отпустили.

В Могилеве несколько десятков человек собрались возле отделения милиции, где, как предполагали, мог быть Сергей Тихановский. Позже стало известно, что блогер был переведен в Гомель, пишет TUT.by.

В Гродно около 20 подписчиков Тихановского собрались в парке Жилибера. За ними наблюдали около десятка сотрудников милиции, пишет HrodnaLife.

На этих акциях обошлось без задержаний.

Напомним, Сергей Тихановский 6 мая ехал в качестве пассажира в легковушке, когда машину на кольцевой дороге под Могилевом остановили сотрудники ГАИ. Сергей включил камеру и начал вести прямую трансляцию. Момент задержания в трансляцию не попал. Позже правозащитники сообщили, что его привезли в Гомельский ИВС. Вместе с блогером задержали водителей — Сергея Лазаренко и Андрея Ильюка, потом их отпустили.

Местонахождение блогера Владимира Неронского, который координировал встречу Тихановского с подписчиками, до сих пор неизвестно.

Кроме того, задержан еще один блогер — Сергей Петрухин (канал «Народный репортер»). Он собирался ехать к Сергею Тихановскому. Петрухин находится в Брестском РОВД.

О причинах задержания блогеров информации нет.



Напомним, что в прошлое воскресенье, 3 мая, Сергей Тихановский провел в Витебске необычную акцию. На нее собралось около 50 человек. Собравшиеся мирно кормили голубей, общались. Участники акции прошли от площади Победы к торговому центру «Марко Сити», а затем — к зданию Витебского горисполкома и театра «Лялька», где загадывали желание у скульптурной композиции, посвященной старику Хоттабычу. Акция прошлоа мирно. Общественный порядок не был нарушен, задержаний не было.