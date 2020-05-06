﻿﻿ В Могилевской области задержали блогера Сергея Тихановского | vkurier.by

В Могилевской области задержали блогера Сергея Тихановского

Сергей Тихановский Витебск
Опубликовано

Блогера Сергея Тихановского, автора YouTube-канала «Страна для жизни», задержали сегодня в Могилевской области, который недавно проводил в Витебске необычную акцию.

Машину, в которой блогер ехал в качестве пассажира, остановили сотрудники ГАИ на объездной дороге под Могилевом.

Блогер снимал происходящее на камеру. По телефону он попросил своих знакомых и адвоката приехать на место.

После долгих и напряженных переговоров с сотрудниками ГАИ, камеру блогер выключил.

Дальше, видимо, произошло его задержание, которое не было заснято на видео. Его задерживали как опасного преступника, с силовой поддержкой ОМОН.

Как сообщили правозащитникам в УВД Могилевского облисполкома, Тихановский находится в ИВС обласного центра. Однако эту информацию не подтвердили в самом изоляторе.

Как следует из видеообращения блогера, в течение нескольких дней его команду преследуют различные автомобили с сотрудниками неизвестных структур, которые отказываются представляться. Несколько раз автодом блогера останавливали сотрудники ГАИ.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Реаниматолог из Витебска Владимир Мартов: «При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек»

В Могилевской области задержали блогера Сергея Тихановского

Делом таксистки из Витебска занялся Следственный комитет. Девушка находится в психиатрической лечебнице

Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

МВД выступает за амнистию медиков, «они нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте»

«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

МИД Беларуси лишил аккредитации журналиста российского «Первого канала»

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Троллейбус в Витебске
В Витебске прошел обкатку новый бесконтактный троллейбус. По какому маршруту его пустят?
Накануне великого праздника в филиале прошла обкатку
0794
В Оршанском районе в результате ДТП рассыпался грузовик Mercedes-Benz
Авария произошла 6 мая около 7 часов утра на 177 км
0277
В Витебске объявлен тендер на вывешивание и снятие флагов за 19 тысяч
В Витебске объявили тендер на вывешивание и снятие
0322
В Лепельском районе женщина наладила производство самогона, у нее изъято полтонны браги и 2 самогонных аппарата
Жительница Лепельского района пыталась нелегально заняться
01.1k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)