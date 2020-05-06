В Могилевской области задержали блогера Сергея Тихановского

Блогера Сергея Тихановского, автора YouTube-канала «Страна для жизни», задержали сегодня в Могилевской области, который недавно проводил в Витебске необычную акцию.

Машину, в которой блогер ехал в качестве пассажира, остановили сотрудники ГАИ на объездной дороге под Могилевом.

Блогер снимал происходящее на камеру. По телефону он попросил своих знакомых и адвоката приехать на место.

После долгих и напряженных переговоров с сотрудниками ГАИ, камеру блогер выключил.

Дальше, видимо, произошло его задержание, которое не было заснято на видео. Его задерживали как опасного преступника, с силовой поддержкой ОМОН.

Как сообщили правозащитникам в УВД Могилевского облисполкома, Тихановский находится в ИВС обласного центра. Однако эту информацию не подтвердили в самом изоляторе.

Как следует из видеообращения блогера, в течение нескольких дней его команду преследуют различные автомобили с сотрудниками неизвестных структур, которые отказываются представляться. Несколько раз автодом блогера останавливали сотрудники ГАИ.