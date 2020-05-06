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МИД Беларуси лишил аккредитации журналиста российского «Первого канала»

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МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала». Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Недовольство содержанием некоторых репортажей о Беларуси вчера выразил Александр Лукашенко. В частности, он оспорил утверждение журналиста о том, что в Беларуси делают недостаточное количество тестов на COVID-19. Лукашенко заявил, что это фейк. Он также указал на то, что российские власти «преднамеренно начинают влазить в наши проблемы». Президент отметил, что «им надо было от чего-то оттолкнуться и нас обвинить».

6 мая «Первый канал» снова выступил с жесткой критикой методов борьбы с COVID-19 в Беларуси. Также в репортаже утверждалось, что от эпидемии умерло очень много людей. Для иллюстрации своих слов журналисты «Первого канала» сняли кладбище в Столбцах.

Напомним, что ситуация в Столбцах действительно сложная, об этом писали многие белорусские СМИ. С некоторых пор российские журналисты начали активно интересоваться райцентром и здоровьем его жителей.

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