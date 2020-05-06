Российский «Первый канал» заявил о резком ухудшении ситуации в Беларуси и показал кладбище в Столбцах

Российский «Первый канал» продолжает раскручивать тему распространения коронавируса в Беларуси. Вышел новый репортаж, в котором действия белорусских властей по противодействию коронавирусу резко критикуются.

В последнее время Беларуси стали уделять больше времени на российском телевидении. Совсем недавно уже прошел критический материал, на которые даже отреагировал Александр Лукашенко, назвав это вмешательством.

На этот раз российские журналисты взяли интервью у жителей Столбцов и показали могилы на кладбище. Это уже удар ниже пояса. Это как если бы журналисты БТ приехали на кладбище в Псков и стали там рыться в могилах псковских десантников, которые отвоевались, защищая «русский мир» на Донбассе. Представить себе такое невозможно. Зато такая грязная игра вполне в стиле кремлевского агитпропа.

В репортажах сообщаются суждения и факты. Однако, по какому-то странному стечению обстоятельств (у нас выборы, у них выборы) эти факты решено было «достать» с полки. Ни только ли ради политического давления на Минск? В реальности Кремль сложно упрекнуть в заботе о населении Беларуси, как, впрочем, и в самой России, где, как признают многие эксперты, значительная часть населения, проживающая в глубинке, не обеспечена самым элементарным медицинским обслуживанием.

В ролике российские журналисты говорят о вспышке заболеваемости, а также о приросте случаев COVID-19 после массовых мероприятий. Об этом пишут белорусские СМИ уже много недель. Российские коллеги только сейчас повернули в сторону Беларуси один глаз одной головы орла.

«Всемирная организация здравоохранения призывает власти Беларуси перенести все массовые мероприятия и ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания, — сообщил российский телеканал старую новость. — Беларусь уже на третьем месте в Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения. Хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия», — верно подметили журналисты «Первого канала».

В сюжете журналист беседует с несколькими жителями Столбцов, чьи родные умерли, как считают родственники, от коронавируса.



Один из героев, Владимир Язвинский, поведал свою историю. По словам мужчины, его жена работала на пищеблоке больницы и сама заболела. Она сдавали тест на коронавирус, но результат ей не сообщили.

Сергей Лубченок переболел пневмонией. По его словам, врач уверял, что был и COVID-19. Но результатов тестов никто не показывал.

По словам дочери умершей Ядвиги Пархимович, коронавирус был подтвержден, однако в свидетельстве о смерти указали другую причину — «сердечная недостаточность». Женщину хоронили в закрытом, рассказывает ее дочь Елена Зеновко.

«Количество больных растет в геометрической прогрессии. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ужесточение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий», — отмечает постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий.

«Подобные призывы звучат уже давно. Но для властей это не стало поводом закрыть предприятия, школы и рестораны и не помешало провести в Белоруссии многолюдные пасхальные службы и республиканский субботник. Чем это все обернулось, можно судить по видео, снятому на телефон пациентом одной из больниц Витебска, — сообщает российский канал. — «Загружен весь город пневмонией! Почти везде корона! Больных девать некуда, вчера уже привезли чисто одни короны подтвержденные в хирургическое отделение. Забили. Класть некуда», — сообщает доктор.



Все эти случаи имели место. Белорусские СМИ об это очень много писали. Российские коллеги как-будто не знали. Странно, учитывая тот факт что почти все белорусские СМИ пишут по-русски или имеют русскоязычную версию. Реакция запоздалая. Впору упрекнуть коллег в непрофессионализме, однако тут дело в другом.