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МВД выступает за амнистию медиков, «они нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте»

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Минздрав может инициировать в связи со сложной эпидемической ситуацией вопрос освобождения медиков, находящихся в местах лишения свободы, заявил министр внутренних дел Юрий Караев журналистам в парламенте.

— Отдельно вопрос амнистии медиков не обсуждался. Может быть, это стоило сделать. Если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте. Такая практика была. Наверное, в отношении кого-то это было разумно, — сказал министр.

Караев отметил, что инициировать освобождение должен Минздрав, оценив свои силы и средства.

— Скажут, что без них они не справляются. Почему врачи не могут выйти? Они такие же люди, даже более хорошие.

Напомним, сегодня парламент принял в двух чтениях проект закона об амнистии к 75-летию Победы.

«Дело медиков»

«Дело медиков» стало обобщающим названием многочисленных случаев коррупции в системе здравоохранения, которые выявили правоохранительные органы в 2018 году. По нему проходили более 90 человек обвиняемых и подозреваемых: примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.

Согласно версии Комитета госбезопасности, к многочисленным фактам взяточничества привела забюрократизированная система госзакупок лекарств и оборудования, которая создавала условия для коррупционных преступлений, пишет TUT.by.

28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — 2,5 года «домашней химии».

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы.

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, хотя прокурор просил ограничение свободы.

Главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам. Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.

65-летнего главного врача 9-й больницы Валерия Кушниренко приговорили к 5 годам колонии. Его признали виновным в получении взятки в 13 800 долларов.

Замглавврача медцентра МТЗ Сергея Семижона осудили на 7,5 года за получение взятки в 28 тысяч долларов.

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