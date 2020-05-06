﻿﻿ В Витебске прошел обкатку новый бесконтактный троллейбус. По какому маршруту его пустят? | vkurier.by

В Витебске прошел обкатку новый бесконтактный троллейбус. По какому маршруту его пустят?

Троллейбус в Витебске Витебск
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Накануне великого праздника в филиале прошла обкатку новая техника: вскоре в городе появится еще одна — теперь уже синяя — модель бесконтактного троллейбуса (два желтых уже работают на электрических линиях Витебска).

Этот троллейбус, созданный на базе 433-й модели электробуса, — из последнего поколения выпуска отечественного предприятия «Белкоммунмаш». Уютные, комфортные сочлененные салоны, вмещающие до 170 пассажиров, автономный пробег до 20 километров — то, что нужно для такого густонаселенного жилого района как Билево.

В праздничные дни, посвященные Великой Победе, пассажиры витебских троллейбусов и трамваев услышат в салонах записанные теплые поздравления, адресованные как ветеранам, так и всем жителям, гостям областного центра, пишут «Витьбичи». А еще руководство филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» по традиции подготовило и своеобразную «открытку на колесах»: один из троллейбусов будет двигаться по Витебску с надписью на бортах — «Беларусь помнит!». На самом предприятии уже нет ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, но поздравлять с 9 Мая будут семь малолетних узников — бывших работников трамвайно-троллейбусного управления.

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